Felipe VI, vacances à la cool : le roi enfile baskets et casquette pour une virée en mer

La famille royale d'Espagne est bien arrivée à Majorque ! Tandis que la reine Letizia rencontre des stars de cinéma, son mari le roi Felipe VI a enfilé short et baskets pour des virées en mer. A défaut d'avoir pu naviguer l'an dernier, en raison de la pandémie, le souverain peut enfin renouer avec sa passion pour les courses de voiliers en prenant part à la 39e édition de la régate Copa del Rey, qui se tient actuellement à Palma de Majorque et ce, jusqu'au 7 août 2021.

Cette année marque le 500e anniversaire de la mort de l'explorateur Juan Sebastian Elcano. C'est donc à bord du Aifos 500, avec une voile à l'effigie du navigateur à l'honneur, que Juan Carlos a pris la mer avec son équipage. Mercredi 4 août, le roi d'Espagne est apparu tout sourire, en tenue décontractée estivale. Les costumes laissés au palais de la Zarzuela de Madrid, le souverain de 53 ans était à son aise en polo, short et baskets, une casquette vissée sur la tête.

De son côté, également à Majorque, la reine Letizia a fait une apparition plus formelle le 1er août dernier, en présidant la cérémonie de clôture du Atlantida Mallorca Film Festival. Une soirée cinéma durant laquelle elle a mis à l'honneur la comédienne britannique Judi Dench et son compatriote Stephen Frears. L'occasion pour l'ancienne journaliste de 48 ans de laisser voir son bronzage et sa silhouette athlétique dans une élégante robe bleu marine (voir diaporama).

La précédente apparition du couple remonte au 25 juillet, à Saint-Jacques-de-Compostelle. Le roi Felipe, son épouse Letizia et leurs filles, les princesses Leonor et Sofia (15 et 14 ans), ont célébré la fête nationale de la Galice, le jour de la Saint-Jacques, à la cathédrale Santiago (voir diaporama). La reine avait alors ressorti une tenue fleurie et fuchsia 100% Carolina Herrera, décidément une de ses marques fétiches. Ces événements officiels à quatre vont bientôt se raréfier puisque la princesse héritière Leonor s'apprête à quitter l'Espagne pour entamer des études secondaires au Pays de Galles, dans un château façon Harry Potter.