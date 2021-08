Letizia d'Espagne plus bronzée que jamais : look d'été sexy face à une autre "reine"

Les Britanniques Judi Dench et Stephen Frears étaient peut-être à l'honneur, mais c'est bien Letizia d'Espagne qui a attiré tous les regards ! Dimanche 1er août 2021, à Palma de Majorque, la reine a présidé la cérémonie de clôture du Atlantida Mallorca Film Festival. L'occasion pour l'épouse du roi Felipe VI d'afficher sa peau hâlée dans une tenue fendue, sexy sans en avoir l'air.

Son large masque anti-Covid n'a pas empêché la reine Letizia de briller le week-end dernier. L'ancienne journaliste de 48 ans s'est illustrée dans une nouvelle tenue bleu marine signée Galcon Studio : un top et une jupe fendue assortie, laissant voir les jambes athlétiques et bronzées de la souveraine. La mère des princesses Leonor et Sofia (15 et 14 ans) a complété son ensemble d'une paire d'escarpins pointus argentés de la marque Magrit, d'une pochette Carolina Herrera et d'une paire de créoles Coolook, mises en valeur par un chignon.

Letizia d'Espagne a joyeusement remis son Masters of Cinema Award à Dame Judi Dench lors de cette cérémonie. L'actrice anglaise a semblé à son aise au côté de la reine, elle qui a déjà incarné deux souveraines à l'écran ! Judi Dench a en effet incarné la reine Victoria en 1997, dans le film La Dame de Windsor, puis en 2017 dans Confident royal (Victoria & Abdul), réalisé par Stephen Frears.

La précédente apparition de la reine d'Espagne remontait au 25 juillet, à Saint-Jacques-de-Compostelle. Entourée de son mari le roi Felipe et de leurs filles, Letizia avait célébré la fête nationale de la Galice, le jour de la Saint-Jacques, à la cathédrale Santiago (voir diaporama). La souveraine avait alors ressorti une tenue fleurie et fuchsia 100% Carolina Herrera, décidément une de ses marques fétiches. Ces événements officiels à quatre vont bientôt se raréfier puisque la princesse héritière Leonor s'apprête à quitter l'Espagne pour entamer des études secondaires au Pays de Galles, dans un château façon Harry Potter.