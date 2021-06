Letizia d'Espagne, reine de l'anti-gaspi : elle ressort un look Victoria Beckham, pour la 3e fois !

La reine Letizia d'Espagne a fait sensation, lundi 28 juin 2021. Lors du "World Blindness Summit", qui se tiendra à Madrid jusqu'au 30 juin, la femme du roi Felipe VI était habillée d'un ensemble imprimé léopard qui n'est pas passé inaperçu ! Signé Victoria Beckham, il se compose d'une jupe taille haute et d'un chemisier à manches longues, tacheté de bleu marine et de blanc. Pour les chaussures, l'ancienne journaliste de 48 ans a opté pour une paire d'escarpins rouges Carolina Herrera, une de ses marques fétiches . Mais ce n'est pas la première fois que Letizia d'Espagne arbore cette tenue...

Comme le rappelle le magazine Hola!, la reine a déjà porté cet ensemble pour trois autres évènements : la première fois en novembre 2019 en Catalogne, à l'occasion du 10e anniversaire de la Fondation Princesse de Gérone puis, en décembre 2019, pour le sommet "Impacto Socioeconomico de los accidentes de trafico con victimas infantiles" à Madrid. Cette fois-ci, Letizia ne portait que la jupe (voir diaporama). Enfin, en février 2020, lorsque le couple royal s'est rendu en Andalousie, afin de remettre le Prix Ecole de l'année 2019 à un établissement dans la ville d'Ecija.

Très honorée de voir la reine d'Espagne porter des vêtements de sa collection, Victoria Beckham s'est permis un commentaire, comme le rapporte le magazine ibérique : "Une famille magnifique et la reine Letizia est superbe, habillée d'un de mes looks favoris de VB". La mère des princesses Leonor et Sofia (15 et 14 ans) n'hésite donc pas à porter des tenues plusieurs fois, pour des occasions différentes. Un moyen de dénoncer subtil les abus de la fast-fashion ?