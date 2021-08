Diaporama Leonor et Sofia, presque jumelles : les princesses de sortie en famille... avec les mêmes chaussures !

1 / 31 Leonor et Sofia, presque jumelles : les princesses de sortie en famille... avec les mêmes chaussures !

4 / 31 La reine Letizia, et ses filles la princesse Leonor et la princesse Sofia d'Espagne - La famille royale d'Espagne en visite à la Sierra de Tramuntana et au sanctuaire Lluc lors de leurs vacances à Majorque. Le 4 août 2021

14 / 31 La princesse Leonor et la princesse Sofia d'Espagne - La famille royale d'Espagne en visite à la Sierra de Tramuntana et au sanctuaire Lluc lors de leurs vacances à Majorque. Le 4 août 2021

19 / 31 La reine Letizia d'Espagne , Stephen Frears - La reine Letizia d'Espagne préside la cérémonie de clôture du "Atlantida Mallorca Film Festival" en présence de Judi Dench et Stephen Frears à Palma de Majorque, le 1er août 2021.

22 / 31 Le roi Felipe VI d'Espagne préside le 500 ème anniversaire de la mort de l'explorateur Juan Sebastian Elcano à Palma de Majorque en marge de la régate "Copa del Rey". Le 4 août 2021.

24 / 31 L'infante Sofia d'Espagne, La princesse Leonor et La reine Letizia d'Espagne - La famille royale d'Espagne célèbre la fête nationale de la Galice, le jour de la Saint-Jacques, à la cathédrale de Santiago à Saint-Jacques-de-Compostelle, le 25 juillet 2021.

29 / 31 La princesse Leonor et l'infante Sofia d'Espagne participent au programme Un arbre pour l'Europe à la réserve de la biosphère de la Sierra del Rincón: Hayedo de Montejo à Montejo de la Sierra, Espagne, le 14 juillet 2021.

