Letizia d'Espagne de retour à Madrid : look graphique printanier et mèches grises assumées

Rentrée de son voyage officiel (et historique) en principauté d'Andorre, la reine Letizia a repris ses rendez-vous à Madrid. Le 7 avril 2021, l'épouse du roi Felipe VI était de sortie dans la capitale. L'ancienne journaliste de 48 ans a quitté le palais pour se rendre à la fondation Mutua Madrilena et prendre part à une réunion de travail. L'occasion pour la reine d'afficher un nouveau look de printemps réussi.

Mercredi, la mère des princesses Leonor et Sofia (15 et 13 ans) s'est illustrée dans une tenue graphique avec une veste courte tissée signée Uterque, une de ses marques fétiches. Une pièce forte qu'elle a apaisée avec un simple pantalon blanc Massimo Dutti. Côté accessoires, Letizia d'Espagne a ajouté une touche de couleur bienvenue avec des escarpins rouges, mais aussi un sac à main porté à l'épaule de chez Furla. Pour ce qui est de sa mise en beauté, la souveraine continue d'afficher fièrement ses quelques cheveux gris, à l'image d'une certaine Caroline de Monaco...

Il y a quelques jours déjà, la reine avait fait forte impression lors de son voyage officiel en Andorre avec son mari Felipe. Il s'agissait de la toute première visite d'un roi espagnol en principauté ! Un déplacement symbolique de deux jours lors duquel Letizia a soigné sa garde-robe : un look graphique noir et blanc, une robe rouge fluide et ceinturée, un blazer imprimé prince de Galles, un bustier rose à plumes soulignant sa silhouette athlétique...

Si certaines têtes couronnées privilégient plutôt les visioconférences en cette période de crise sanitaire - telles que Rania de Jordanie, Elizabeth II ou encore Maxima des Pays-Bas -, Letizia d'Espagne multiplie quant à elle les sorties officielles depuis le début d'année. Bien sûr, la reine prend toujours soin de rester masquée lors de ses apparitions en public.