Letizia d'Espagne lookée et musclée : bustier à plumes et Manolo Blahniks au bras de Felipe

Pour la première fois de son histoire, la principauté d'Andorre a reçu la visite d'un monarque espagnol. Le 25 mars 2021, le roi Felipe VI et son épouse la reine Letizia ont quitté Madrid pour un voyage symbolique de deux jours, entre la France et l'Espagne.

Tapis rouge, journalistes et grand soleil : le couple a quitté la capitale espagnole en fanfare. Bien sûr, la reine n'est pas du genre à voyager en jeans et baskets : c'est vêtue d'une élégante robe rouge Massimo Dutti ceinturée que l'ancienne journaliste de 48 ans s'est envolée pour Andorre. A peine arrivés en principauté, Felipe et son épouse ont été accueillis par de nombreux curieux, avant d'être reçus par le chef du gouvernement andorran Xavier Espot et la présidente de la Chambre des députés Roser Suñé, comme l'a précisé l'AFP. Co-prince de la principauté d'Andorre, Emmanuel Macron était représenté lors de cette visite historique par son directeur de cabinet Patrick Strzoda. L'autre co-prince, Joan Enric Vives, évêque d'Urgell, en Catalogne, était également présent au moment où ont retenti les hymnes nationaux espagnol et andorran.

Le soir, place au dîner d'Etat organisé au Andorra Park Hotel, à Andorre-la-Vieille. L'occasion pour Letizia de s'illustrer dans un nouveau look de soirée moderne, féminin et sophistiqué : un bustier rose à plumes ceinturé et un pantalon noir de la marque The 2nd Skin Co. Une tenue accessoirisée d'une paire d'escarpins Manolo Blahnik et d'une pochette Magrit Shoes. La mère des princesses Leonor et Sofia (15 et 13 ans) est décidément une adepte des looks ceinturés puisque le lendemain, elle a enfilé un de ses nombreux blazers - un modèle signé Carolina Herrera - qu'elle a resserré à l'aide d'une large ceinture croco de chez Möhel.

"Cette visite est importante parce que l'Andorre est dans une phase de négociation d'un accord d'association avec l'Union européenne", a indiqué à l'AFP le directeur du cabinet d'Emmanuel Macron, M. Strzoda. En sa qualité de co-prince d'Andorre, le président français "a décidé que la présidence de l'UE que la France va exercer au premier semestre 2022 doit être notamment l'occasion d'avancer sur ce dossier", a-t-il ajouté, précisant que cette visite était l'occasion idéale pour Paris et Madrid de "définir ensemble une stratégie dans ce sens". Pour le chef du gouvernement andorran, cet accord d'association avec l'UE "nous permettra de faire partie du marché intérieur européen".

Mais le petit pays de 78 000 habitants, qui dépend essentiellement du commerce transfrontalier et du tourisme, s'est vu asphyxié par la crise sanitaire : en quelques mois le chômage s'est envolé et la récession guette...