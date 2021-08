Diaporama Leonor et Sofia d'Espagne se la jouent Tic et Tac, main dans la main avec mamie !

Leonor et Sofia d'Espagne se la jouent Tic et Tac, main dans la main avec mamie !

Le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne, l'infante Sofia, la princesse Leonor et la reine Sofia, à la sortie du restaurant "Ola de Mar" à Majorque.

Le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne, l'infante Sofia, la princesse Leonor et la reine Sofia, à la sortie du restaurant "Ola de Mar" à Majorque, le 7 août 2021.

Le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne, l'infante Sofia, la princesse Leonor et la reine Sofia, à la sortie du restaurant "Ola de Mar" à Majorque, le 7 août 2021.

Le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne, l'infante Sofia, la princesse Leonor et la reine Sofia, à la sortie du restaurant "Ola de Mar" à Majorque, le 7 août 2021.

Le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne, l'infante Sofia, la princesse Leonor et la reine Sofia, à la sortie du restaurant "Ola de Mar" à Majorque, le 7 août 2021.

Le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne, à la sortie du restaurant "Ola de Mar" à Majorque, le 7 août 2021.

Le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne, l'infante Sofia, la princesse Leonor et la reine Sofia, à la sortie du restaurant "Ola de Mar" à Majorque, le 7 août 2021.

Le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne, l'infante Sofia, la princesse Leonor et la reine Sofia, à la sortie du restaurant "Ola de Mar" à Majorque, le 7 août 2021.

Le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne, à la sortie du restaurant "Ola de Mar" à Majorque, le 7 août 2021.

L'infante Sofia, la princesse Leonor et la reine Sofia, à la sortie du restaurant "Ola de Mar" à Majorque, le 7 août 2021.

Le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne, l'infante Sofia, la princesse Leonor et la reine Sofia, à la sortie du restaurant "Ola de Mar" à Majorque, le 7 août 2021.

Le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne, l'infante Sofia, la princesse Leonor et la reine Sofia, à la sortie du restaurant "Ola de Mar" à Majorque, le 7 août 2021.

L'infante Sofia, et la reine Sofia, à la sortie du restaurant "Ola de Mar" à Majorque, le 7 août 2021.

La reine Letizia d'Espagne, la princesse Leonor et l'infante Sofia d'Espagne lors de l'hommage au médaillé olympique Joan Cardona à Majorque, le 7 août 2021.

Le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne, la princesse Leonor et l'infante Sofia d'Espagne lors de l'hommage au médaillé olympique Joan Cardona à Majorque, le 7 août 2021.

Le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne, la princesse Leonor et l'infante Sofia d'Espagne lors de l'hommage au médaillé olympique Joan Cardona à Majorque, le 7 août 2021.

Le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne, la princesse Leonor et l'infante Sofia d'Espagne lors de l'hommage au médaillé olympique Joan Cardona à Majorque, le 7 août 2021.

Le roi Felipe VI, la princesse Leonor et l'infante Sofia d'Espagne lors de l'hommage au médaillé olympique Joan Cardona à Majorque, le 7 août 2021.

Le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne, la princesse Leonor et l'infante Sofia d'Espagne lors de l'hommage au médaillé olympique Joan Cardona à Majorque, le 7 août 2021.

Le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne, la princesse Leonor et l'infante Sofia d'Espagne lors de l'hommage au médaillé olympique Joan Cardona à Majorque, le 7 août 2021.

La reine Letizia d'Espagne, la princesse Leonor et l'infante Sofia d'Espagne lors de l'hommage au médaillé olympique Joan Cardona à Majorque, le 7 août 2021.

26 / 26

Le roi Felipe VI, la reine Letizia, et leurs filles la princesse Leonor et la princesse Sofia d'Espagne - La famille royale d'Espagne en visite à la Sierra de Tramuntana et au sanctuaire Lluc lors de leurs vacances à Majorque. Le 4 août 2021