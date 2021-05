Leonor d'Espagne en fête : nouveau look et mini talons pour la princesse, Felipe et Letizia fiers

La famille royale d'Espagne était en fête vendredi dernier ! Le 28 mai 2021 à Madrid, la princesse héritière Leonor a reçu le sacrement de sa confirmation. Pour l'occasion, l'adolescente de 15 ans était bien entourée puisqu'elle a pu compter sur le soutien de sa soeur Sofia (14 ans) et de ses parents, le roi Felipe et la reine Letizia. Un événement pour lequel la jolie blonde a affiché un nouveau look réussi.

La cérémonie religieuse s'est déroulée en l'église Nuestra Señora de la Asunción, où Leonor a retrouvé ses camarades du collège privé Santa María de los Rosales. C'est dans ce même édifice religieux qu'elle avait fait sa première communion en 2015. Vendredi, l'héritière au trône d'Espagne était ravissante dans sa robe bleue, accessoirisée d'une paire de slingback nude signées Carolina Herrera... une des marques fétiches de sa maman ! Ce n'est pas la première fois que l'adolescente s'essaye aux mini talons puisqu'elle s'était déjà illustrée en kitten heels à l'automne dernier.

La princesse Leonor est également passée chez le coiffeur avant sa confirmation puisqu'elle a fait couper ses longues mèches ondulées et a opté pour une coupe plus courte. De son côté, sa soeur la princesse Sofia était habillée d'une robe fleurie Mango. Un look printanier et bohème qui contrastait avec la tenue bicolore moderne de la reine Letizia, qui a recyclé son top à boutons signé Maksu, ses talons Isabel Abdo et son sac à main Nina Ricci.