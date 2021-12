Rania de Jordanie en famille : nouvelle photo à six... le prince Hashem a bien grandi !

Après le prince William et Kate Middleton, c'est au tour du roi Abdallah II et de son épouse Rania de dévoiler leur carte de voeux pour la nouvelle année. Mercredi 15 décembre, sur ses réseaux sociaux, la reine de Jordanie a en effet laissé voir le nouveau portrait de famille choisi pour célébrer le passage à 2022. L'occasion de voir réunis ses quatre enfants : le prince héritier Hussein (27 ans), la princesse Iman (25 ans), la princesse Salma (20 ans) et le prince Hashem (16 ans).

"Que les fils du bonheur, de l'espoir et de la bonne santé tissent ensemble votre nouvelle année", a-t-il écrit été en légende de la publication, relayée sur Instagram et Twitter. A l'image, Abdallah II et Rania de Jordanie prennent la pose avec le sourire, entourés de leur tribu. Un cliché qui laisse transparaître la jolie complicité qui lie le couple souverain à ses quatre grands enfants. Du haut de ses 16 ans, le cadet Hashem dépasse désormais ses parents et ses soeurs ! Sera-t-il plus grand que son frère Hussein ? Rendez-vous l'an prochain pour le savoir...

Il n'est pas rare de voir la reine relayer des photos de famille sur son compte Instagram. En septembre dernier, elle avait même partagé une vidéo personnelle retraçant l'enfance de ses deux filles pour leurs anniversaires. Leurs deux jeunes princesses sont aujourd'hui des jeunes femmes accomplies, chacune dans des domaines différents : la princesse Iman est étudiante à l'université américaine de Georgetown, à Washington, celle-là même où son grand frère le prince héritier Hussein avait fait ses études. De son côté, la princesse Salma a reçu son diplôme de la Royal Military Academy de Sandhurst (Royaume-Uni) en 2018. Elle est depuis devenue la toute première femme pilote de jet au sein de l'armée jordanienne.