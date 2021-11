Letizia d'Espagne majestueuse : tiare XXL et robe... H&M ! La reine fait un sans faute

A chaque visite d'Etat son banquet, et la visite de Felipe VI et son épouse Letizia en Suède ne fait pas exception ! Arrivés le 23 novembre 2021 dans le nord de l'Europe, le roi et la reine d'Espagne ont enfilé leurs manteaux fourrés pour deux jours de voyage, sur invitation du roi Charles XVI Gustave et de son épouse la reine Silvia. Après une première journée de visite bien remplie, place au fastueux dîner de gala au palais royal de Stockholm.

Letizia d'Espagne a une fois encore fait preuve de diplomatie vestimentaire : mercredi soir, l'ancienne journaliste de 49 ans avait troqué sa cape à col fourrure pour une élégante robe de soirée bleue tout en volumes... signée H&M ! Non seulement cette experte du recyclage a eu la délicatesse de porter une tenue d'une marque suédoise, mais elle a également limité ses dépenses en misant sur une robe de la ligne Conscious, à la fois abordable et écolo friendly. La mère des princesses Leonor et Sofia (15 et 14 ans) a fait un sans faute ! Dans son propre pays d'ailleurs, Letizia n'hésite pas à porter des vêtements Zara, à la fois espagnols et accessibles.

Côté accessoires, la reine d'Espagne a ressorti sa magnifique tiare en diamants Fleur-de-Lys. Egalement appelé La Buena, ce précieux bijou était un cadeau de mariage du roi Alfonso XIII à son épouse la princesse Victoria Eugenie, devenue la reine Ena d'Espagne, lors de leurs noces en 1906. Cette tiare a été soigneusement transmise de génération en génération. Après avoir été portée par la reine Sofia, jusqu'à l'abdication de son époux Juan Carlos Ier en 2014, elle sort aujourd'hui de son coffret à de rares occasions pour sublimer le port de tête de Letizia.

Autour du couple souverain espagnol, la famille royale suédoise était également sur son trente-et-un. La reine Silvia était élégante à souhait dans sa robe mordorée, complétée de sa tiare à camées. De son côté, au bras de son mari le prince Daniel, la princesse héritière Victoria avait ressorti sa robe fleurie de la marque suédoise Frida Jonsvens et sa tiare à aigues-marines (voir diaporama). Enfin, au côté de son époux le prince Carl Philip, la princesse Sofia avait opté pour une toute nouvelle robe blanche près du corps signée Safiyaa (une des marques préférées de Meghan Markle !). La jeune maman portait la tiare Palmette en diamants et perles.