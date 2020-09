Letizia d'Espagne reporte un haut Zara pour une rentrée très particulière

Pour sa rentrée, Letizia d'Espagne a fait son shopping chez Zara. Masquée, la souveraine espagnole s'est rendue au sein du collège Nuestra Señora del Patrocinio, à Milagro, dans la région de Navarra, afin de lancer la rentrée scolaire. Un engagement important, alors que ses propres filles Leonor (14 ans) et Sofia (13 ans) doivent respecter une quarantaine obligatoire, seulement deux jours après avoir réintégré leurs classes, alors qu'un camarade a été testé positif au coronavirus.

Lundi 14 septembre 2020, on a donc vu Letizia d'Espagne tout en élégance, dans un pantalon noir sept-huitième qu'elle avait couplé à un haut de chez Zara. Un haut gris à carreaux noué à la taille, qu'elle avait déjà porté en 2018. La firme espagnole proposait cette jolie pièce au prix de 25,99 livres (soit environ 28 euros). Étant issu d'une précédente collection et victime de son succès, ce haut est en rupture de stocks. Sandales compensées à rubans, queue de cheval impeccable, bague signée Karen Hallam : la reine d'Espagne a su mettre cette pièce au prix abordable en valeur.

Lors de sa visite, Letizia d'Espagne a pu rencontrer le personnel de l'établissement, ainsi que le corps enseignant. Elle s'est également adressée aux étudiants, qui portaient tous des masques. La souveraine de 47 ans avait choisi un masque KN95 auto-filtrant pour se protéger du virus.

Étudiant au sein de la même école, l'établissement renommé Santa María de los Rosales, à Madrid, Leonor et Sofia n'auront pas passé beaucoup de temps en salle de classe. Les médias locaux évoquaient une jeune fille scolarisée dans le même école, qui aurait été contaminée par son père, atteint du virus. La princesse des Asturies, qui rentrait dans sa 4e année d'enseignement secondaire, et sa soeur Sofia, qui entamait sa deuxième année, ont donc été priées de rester confinées. On attend désormais les résultats du test PCR qu'elles ont dû passer.

Letizia d'Espagne n'annule pas ses engagements pour autant. Le 16 septembre prochain, elle aura son mari, le roi Felipe, à ses côtés pour le 125e anniversaire du quotidien Heraldo de Aragón. Ils enchaîneront sur l'inauguration de l'exposition Delibes et l'ouverture du Théâtre Royal, à Madrid, les 17 et 18 septembre.