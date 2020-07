Letizia d'Espagne ressort sa combi Uterque, entre boeufs et anchois en Cantabrie

Tandis que la reine Sofia vient de prendre ses quartiers d'été à Palma de Majorque, le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne vont devoir encore patienter quelques jours avant de pouvoir à leur tour aller se détendre dans les Baléares : avant les vacances, il leur reste à boucler leur tournée des dix-sept communautés autonomes du pays, entamée en juin dans les îles Canaries, dans le cadre du déconfinement.

Mercredi 29 juillet 2020, au surlendemain de son déplacement en Navarre, c'est en Cantabrie, région administrative du nord, à l'ouest de Bilbao, que le couple royal se trouvait pour féliciter la population pour son courage face à la pandémie de coronavirus et soutenir les secteurs les plus impactés par la crise sanitaire.

Felipe et Letizia, laquelle poursuivait pour l'occasion son défilé de looks dans une combinaison pantalon à fleurs de la marque Uterqüe (qu'elle avait étrennée deux ans plus tôt en République dominicaine), ont commencé leur journée au marché national du bétail à Torrelavega, en présence de tous les responsables locaux (maire de la ville, président de région, président du Parlement régional...). Une danse traditionnelle a été exécutée pour leur souhaiter la bienvenue, avant que le directeur du marché les entraîne dans une visite guidée à travers la zone de traite, l'espace de vente et l'exposition des races bovines. Une délégation d'éleveurs les attendait pour ensuite tenir une petite réunion et le souverain a insisté sur le rôle vital du secteur primaire, que la pandémie a mis en évidence pour tous les citoyens.

Après l'élevage, la pêche : le couple royal s'est ensuite rendu à Santoña et plus particulièrement sur le port, où des représentants d'associations de pêcheurs faisaient partie de leurs interlocuteurs. On a pu voir la reine Letizia très intriguée et très impressionnée devant le travail de femmes en train de réparer les filets, avant de monter avec Felipe à bord d'un chalutier - qui est resté à quai. Après une courte balade jusqu'à un point de vue, leur visite s'est achevée dans une usine de conditionnement de poissons, tout particulièrement les anchois, qui ont la renommée de Santoña.

Le roi Felipe et la reine Letizia sont presque arrivés au bout de leur tour d'Espagne : jeudi, leur ultime étape aura lieu en principauté des Asturies, territoire étroitement lié à la couronne dont leur fille aînée Leonor est la princesse en titre et dont Letizia est originaire. Vendredi, le monarque prendra en outre part sans son épouse à au Congrès des présidents des communautés autonomes.