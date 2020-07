Letizia d'Espagne : Grand retour de sa robe Sandro en Navarre, sans ses filles

Au mois d'août, le roi Felipe VI d'Espagne et la reine Letizia seront très probablement cette année encore à Majorque, au palais de Marivent, leur villégiature habituelle pour les vacances d'été. Mais en attendant, le couple royal est... partout ailleurs : cette semaine, ils doivent en effet boucler leur tournée des 17 communautés autonomes du pays, un mois après l'avoir inaugurée dans les îles Canaries.

Lancé depuis quelques semaines dans une tournée nationale destinée à lui permettre de prendre le pouls du pays à l'heure du déconfinement, le couple royal multiplie les déplacements, en plus des autres actes officiels - comme la cérémonie à la mémoire des victimes du coronavirus à laquelle ils assistaient en milieu de mois avec leurs filles la princesse Leonor des Asturies et l'infante Sofia. Communauté de Castille-La manche le 2 juillet, de Valence le 3, de Murcie le 7, d'Aragon le 8, de la Rioja le 10 juillet, de Castille-et-Léon le 15, Pays basque le 17, Catalogne le 20... Lundi 27 juillet 2020, c'est en Navarre, région septentrionale frontalière de la France, que Felipe et Letizia entamaient une nouvelle semaine d'engagements.

Le roi et la reine, vêtue de sa spectaculaire robe Sandro Paris de style caftan, pièce très remarquable portée en plusieurs occasions, ont fait une première étape dans la commune de Cizur Minor, décidés à honorer le travail de l'association Aspace, qui vient en aide aux personnes atteinte de paralysie cérébrale et célébrera en 2021 son 50e anniversaire. Ils y ont été accueillis notamment par la présidente de la communauté autonome de Navarre, Maria Chivite, et par la ministre de la Politique territoriale et de la Fonction publique, Carolina Darias, mais aussi par une fillette chargée de leur remettre un bouquet de fleurs. Un geste rituel que la demoiselle, bien déçue, n'a pas pu accomplir, interdit en raison du coronavirus... Il lui a toutefois été permis, en guise de lot de consolation, d'accéder au centre et de converser quelques instants avec le couple royal, ce qui semble avoir suffi à son bonheur. Ils ont ensuite parlé avec des résidents du centre et des membres de leur famille, notamment la mère d'une jeune fille qui y est prise en charge, laquelle leur a offert un exemplaire du livre témoignage qu'elle a écrit. Le site opéré par Aspace comprend une école d'enseignement spécialisé au sein de laquelle la fille du directeur du centre est scolarisée.

Felipe et Letizia ont ensuite mis le cap sur la ville de Tajonar, où ils ont été reçus dans les locaux de la société Das-Nano, une start-up spécialisée dans les solutions d'identification numérique et d'authentification biométrique. Et quelle meilleure entrée en matière que de permettre au roi et à la reine d'accéder aux installations... grâce à la reconnaissance faciale ? Une rencontre avec des enseignants et des élèves de programmes éducatifs sur l'intelligence artificielle figurait notamment au programme.

Dernièrement, le couple royal s'était rendu 22 juillet en Estrémadure avec Leonor et Sofia, visitant en toute décontraction Merida, puis s'était déplacé sans ses filles à Saint-Jacques de Compostelle samedi 25. Restent la Cantabrie et les Asturies pour que la revue des régions soit complète.