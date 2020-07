Letizia d'Espagne : En Zara et espadrilles, elle passe dans un tunnel à Bilbao

Depuis le début du déconfinement, le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne ont entrepris d'aller prendre le pouls du pays et accompagner le retour à une vie normale - toujours sous la menace du coronavirus - en multipliant les visites en province. Bientôt un mois après le lancement de cette tournée nationale dans les îles Canaries, le couple royal était vendredi 17 juillet 2020 au Pays basque.

Au lendemain de l'hommage solennel de la Nation aux victimes de la pandémie, cérémonie à laquelle leurs filles Leonor et Sofia ont assisté avec eux sur la place de l'Armurerie au palais royal à Madrid, Felipe et Letizia se sont ainsi rendus le même jour à Bilbao puis Vitoria, la capitale basque, où leur beau-frère Inaki Urdangarin profitait quelques jours plus tôt d'une permission de sortie de prison de six jours.

Dans la matinée, à Bilbao, ils ont visité le Musée Guggenheim, où ils ont été accueillis par le "lehendakari", le président du gouvernement basque, Iñigo Urkullu, et par une danse folklorique régionale, avant de découvrir l'exposition spectaculaire et inspirante, marquée par une réflexion sur l'environnement, de l'artiste danois Olafur Eliasson proposée depuis le 1er juin après son triomphe à la Tate Modern de Londres en 2019. Felipe et Letizia, qui recyclait une robe à fleurs Zara de la collection automne-hiver 2017-2018 et des espadrilles compensées de la marque Macarena, n'ont pas manqué de pénétrer dans "Your spiral view", ce fameux tunnel de huit mètres de long offrant une expérience kaléidoscopique... Ils ont ensuite quitté le Guggenheim pour le Musée des beaux-arts, où une délégation d'hommes d'affaires attendaient de les rencontrer.

Le couple royal est ensuite réapparu dans l'après-midi à Vitoria, au nouveau siège de la Fondation San Prudencio, qui oeuvre pour la responsabilité sociale des entreprises. Une réunion avec des membres du conseil d'administration consacrée aux répercussions de la crise sanitaire sur les activités de l'organisme était au programme, après quoi les visiteurs royaux ont observé un espace de traitement musculo-squelettique en lien avec la santé au travail, puis ont dévoilé une plaque commémorative de leur venue.