Letizia d'Espagne reine du recyclage : elle ressort une jolie robe en jean de son dressing

Depuis le mois de janvier, Letizia et Felipe enchaînent les déplacements royaux ! La reine en a fait un nouveau vendredi 16 avril 2021. Sans son mari, elle a régalé les photographes grâce à sa tenue vestimentaire, un look déjà porté par le passé...

Letizia d'Espagne jouit du statut d'icône de mode, statut qui lui vaut l'attention des amoureux de vêtements. Ces derniers l'ont admirée ce vendredi 16 avril 2021, date d'une réunion au ministère de l'industrie, du commerce et du touriste, à Madrid. Letizia y a assisté à la présentation du rapport d'un groupe de travail sur le rôle des femmes dans l'internationalisation de l'économie espagnole.

Pour l'occasion, l'épouse du roi Felipe VI et maman de deux filles (les princesses Leonor et Sofia, 15 et 13 ans) avait enfilé une robe en jean bleu brut Boss. Les fans de la monarque connaissent très bien ce look ; Letizia l'a déjà porté à deux reprises, en juillet puis septembre 2018, lors de visites à Oviedo et à Salamanque.