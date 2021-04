Letizia d'Espagne imperturbable : total-look rouge et couac royal, une nouvelle sortie remarquée

Suite à l'annonce du décès du prince Philip le 9 avril dernier, Felipe et son épouse Letizia ont bien sûr rendu hommage au mari d'Elizabeth II. "Nous n'oublierons jamais les moments que nous avons partagés avec lui" et le sens "du service et du dévouement à la Couronne et au Royaume-Uni à vos côtés", ont écrit le roi et la reine, comme l'a rapporté l'AFP. "Chère tante Lilibet, nous sommes très attristés d'avoir appris le décès de notre cher oncle Philip", dit encore ce message du couple royal espagnol, qui a des liens de parenté avec Elizabeth II et le prince Philip.

Felipe et Letizia avaient affiché une très bonne entente lors de leur visite officielle au Royaume-Uni en juillet 2017, quelques semaines seulement avant que le duc d'Edimbourg ne prenne sa retraite royale. Les obsèques du prince Philip se tiendront en comité restreint samedi prochain, le 17 avril, au château de Windsor.