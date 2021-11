Letizia d'Espagne : Coup de froid en Suède... malgré un look hivernal impeccable !

En attendant la grande réception prévue au palais royal de Stockholm mercredi soir, le roi et la reine d'Espagne ont un agenda bien rempli pour leur première journée en Suède. Mardi 23 novembre 2021, Felipe et Letizia sont arrivés dans le nord de l'Europe pour deux jours de visite officielle, sur invitation du roi Charles XVI Gustave et de son épouse la reine Silvia. Mercredi matin, les deux couples souverains se sont retrouvés pour une première rencontre très formelle... marquée par une virée en carrosse !

Dans la cour du palais, Felipe VI et Letizia ont été accueillis en grande pompe avec procession militaire, tapis "bleu" et carrosses tirés par des chevaux. Peu habituée au climat suédois, la reine espagnole est apparue quelque peu refroidie dans sa robe rouge et sa nouvelle cape à col en fourrure signées Carolina Herrera (une de ses marques préférées). Pour cette première sortie, l'ancienne journaliste de 49 ans a complété sa tenue d'un sac à main, également signé Carolina Herrera, d'un élégant serre-tête de la marque espagnole Cherubina et d'une paire d'escarpins camel.

Mardi soir déjà, la mère des princesses Leonor et Sofia (15 et 14 ans) s'était illustrée lors d'une réception organisée à l'ambassade d'Espagne. Devant les résidents espagnols installés en Suède, la reine est apparue sur son trente-et-un dans sa robe blanche ceintrée et asymétrique, accessoirisée d'une paire d'escarpins et d'une pochette à motif python (voir diaporama).

Mercredi soir, banquet d'Etat oblige, Letizia d'Espagne devrait apparaître en robe de soirée. Ressortira-t-elle sa magnifique tiare en diamants, qu'elle a récemment portée au palais royal de Madrid ?