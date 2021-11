Letizia d'Espagne parée de diamants : la reine et son incroyable tiare éblouissent le palais

Rares sont les fois où la reine se pare ainsi ! Mardi 16 novembre 2021 à Madrid, à l'occasion de la visite du président italien Sergio Mattarella et de sa fille Laura, Letizia d'Espagne a dégainé robe de soirée et tiare XXL. Au côté de son mari le roi Felipe VI, l'ancienne journaliste de 49 ans est apparue majestueuse lors de ce dîner de gala organisé au palais royal.

Une fois n'est pas coutume, la reine a dévoilé une toute nouvelle robe de soirée signée Giorgio Armani. Celle qui est d'ordinaire une experte du recyclage de tenue a cette fois-ci craqué pour ce modèle long et noir, mettant en valeur sa silhouette athlétique. Une robe épurée qui laisse ainsi toute l'attention se porter sur les accessoires. Et quels accessoires ! Lors de son entrée dans la salle du trône, la mère des princesses Leonor et Sofia (16 et 14 ans) était parée de diamants avec sa magnifique tiare à perles héritée de la reine Maria Christina et créée par la maison Cartier au XIXe siècle. Un bijou qui pourrait presque faire de l'ombre à celle, pourtant somptueuse, récemment portée par Maxima des Pays-Bas lors de sa visite officielle en Norvège.

Letizia d'Espagne a complété sa parure d'un éclatant collier en diamants et d'un bracelet assorti, d'une broche en perle et diamants hérités de la reine Victoria Eugenia, ainsi que d'une paire de boucles d'oreilles plus discrète. Sur son écharpe, la reine avait fièrement épinglé sa Grand Croix de l'Ordre du Mérite de la République italienne fraîchement reçue mardi.

Plus tôt dans la journée, au moment d'accueillir devant le palais le président italien et sa fille, Letizia d'Espagne avait déjà fait une sortie remarquée dans sa robe en tweed, portée avec une cape Boss, un sac à main Furla et d'une paire d'escarpins Magrit Shoes.