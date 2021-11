Maxima des Pays-Bas en visite en Norvège : la reine dégaine sa plus belle tiare

Une visite d'Etat de la reine des Pays-Bas est forcément synonyme de larges sourires et de tenues éclatantes ! Le 9 novembre 2021, Maxima et son mari le roi Willem-Alexander sont arrivés en Norvège pour un déplacement officiel de trois jours. Dès son arrivée, la souveraine de 50 ans a ravi les Norvégiens avec sa bonne humeur contagieuse et ses looks hauts en couleur. Mardi soir, au palais royal d'Oslo, le couple néerlandais était sur son trente-et-un pour le traditionnel dîner d'Etat.

Au bras du roi Harald de Norvège, Maxima est apparue radieuse dans sa robe bustier bleue et sa cape en voile transparent signées Jan Taminiau. La mère des princesses Catharina, Alexia et Ariane (restées à la maison) avait déjà porté cet ensemble lors d'une visite d'Etat au Royaume-Uni en 2018. Mais s'il y a bien un accessoire qui était au centre de toutes les attentions, c'est sa majestueuse tiare en diamants et saphirs, accompagnée de sa parure. Les convives ont d'ailleurs eu droit à un véritable défilé de têtes couronnées puisque la reine Sonja de Norvège avait quant à elle ressorti sa tiare en émeraudes.

Le vert et le bleu étant déjà prix, la princesse Martha de Norvège a de son côté misé sur le violet avec sa tiare en améthystes. Sa belle-soeur, la princesse et future reine Mette-Marit (l'épouse du prince héritier Haakon) était davantage dans la "sobriété" avec sa tiare bandeau en diamants. Après un entrée très protocolaire, suivie d'une séance photo officielle dans l'un des salons du palais, rois, reines et princesses ont pris place pour le banquet. Visiblement, le roi Harald n'a pas tenu bien longtemps face au charme de la reine Maxima, laissant voir de larges sourires. La bonne humeur était en revanche plus discrète du côté de son épouse la reine Sonja...

Cérémonie en hommage aux victimes de la seconde guerre mondiale, visite du musée Fram, conférence sur les droits de l'homme et la liberté à la bibliothèque Deichman, visite de la forteresse d'Akershus... En seulement 24 heures, le roi Willem-Alexander et son épouse Maxima ont effectué plusieurs visites aux côtés de leurs hôtes. Le marathon royal se poursuivra jusqu'au 11 novembre.