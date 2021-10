La princesse Mette-Marit de Norvège parée de diamants et améthystes : défilé de tiares au palais

La famille royale de Norvège était sur son trente-et-un jeudi soir ! Le 28 octobre 2021 au palais royal d'Oslo, s'est tenu le dîner officiel pour les représentants du Parlement. L'occasion pour l'assistance d'avoir droit à un défilé de tiares ! Aux côtés du roi Harald et de son épouse la reine Sonja, le prince héritier Haakon et son épouse la princesse Mette-Marit ont fait une arrivée remarquée.

Comme le veut le protocole, les membres de la famille royale et leurs convives ont rejoint la salle de réception seul ou deux par deux, en défilant devant les gardes et les photographes par ordre d'importance. Après le couple régnant, le prince Haakon et son épouse ont formé un joyeux trio avec la princesse Astrid (89 ans, la grande soeur du roi Harald).

Pour cette nouvelle soirée officielle, la princesse Mette-Marit (48 ans) a ressorti sa robe blanche Emilio Pucci, qu'elle avait déjà portée en 2012 pour le jubilé célébrant les 40 ans de la reine Margrethe de Danemark. Un recyclage de tenue qui est devenu la norme du côté des têtes couronnées européennes puisque Kate Middleton, la reine Letizia d'Espagne ou encore la princesse Sofia de Suède ont pleinement adopté cette habitude plus économe.

Jeudi soir, la princesse Mette-Marit a accessoirisée sa tenue de la tiare en diamants et améthystes qu'elle porte régulièrement pour ce genre d'occasion. Une tiare qui fait partie d'une parure avec des boucles d'oreilles et une broche portée en guise de collier. La mère de la princesse Ingrid et du prince Sverre (17 et 15 ans), mais aussi de Marius (24 ans, né d'un premier mariage), n'était pas la seule à être aussi apprêtée : la reine Sonja portait quant à elle sa tiare en diamants héritée de la reine Josefina, tandis que sa belle-soeur la princesse Astrid portait la Vasa Tiara, une de ses préférées.