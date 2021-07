Mette-Marit et Haakon de Norvège main dans la main : le couple princier uni pour un triste anniversaire

Ce 22 juillet 2021 est placé sous le signe du recueillement en Norvège. 10 ans jour pour jour après les attentats perpétrés par l'extrémiste de droite Anders Behring Breivik, le pays s'est engagé à faire bloc contre la haine qui a fauché 77 vies. Lors d'un rassemblement organisé à Oslo, le prince héritier Haakon et la princesse Mette-Marit se sont joints à cette journée de commémoration.

Agé de 48 ans, le fils du roi Harald V et de la reine Sonja a fait son arrivée main dans la main avec son épouse. Pour l'occasion, la princesse Mette-Marit (47 ans) a misé sur la simplicité en ressortant sa robe bleu marine signée Oscar de la Renta. La mère de la princesse Ingrid (17 ans) et du prince Sverre (15 ans) a complété sa tenue d'une paire d'escarpins nude Gianvito Rossi et d'une pochette bleue Maria La Rosa. Comme l'a rapporté l'AFP, les églises du pays ont fait retentir leurs cloches à l'unisson à midi, en hommage aux victimes de l'attaque la plus sanglante perpétrée sur le territoire norvégien depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

"On ne peut pas laisser la haine sans réponse", a déclaré la Première ministre, Erna Solberg, lors d'un premier hommage près du siège du gouvernement à Oslo. C'est là que Breivik avait fait exploser une puissante bombe de 950 kg dix ans plus tôt, tuant huit personnes. Déguisé en policier, l'extrémiste avait ensuite ouvert le feu sur un rassemblement de la Jeunesse travailliste (AUF) sur l'île d'Utøya, faisant 69 autres victimes. Des adolescents pour la plupart.

Condamné en 2012 à 21 ans de prison, peine susceptible d'être prolongée indéfiniment, Breivik, aujourd'hui âgé de 42 ans, passera vraisemblablement le reste de ses jours derrière les barreaux. Selon une étude récemment publiée par le Centre national sur le stress et les violences traumatiques (NKVTS), un tiers des rescapés d'Utøya souffraient toujours l'an dernier de troubles importants: stress post-traumatique, angoisse, dépression, maux de tête...