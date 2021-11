Diaporama Maxima des Pays-Bas en visite en Norvège : la reine dégaine sa plus belle tiare

Maxima des Pays-Bas en visite en Norvège : la reine dégaine sa plus belle tiare !

La princesse Mette Marit de Norvège - Dîner d'état au palais royal à Oslo en l'honneur de la visite du roi et de la reine des Pays-Bas en Norvège le 9 novembre 2021.

La princesse Martha Louise de Norvège - Dîner d'état au palais royal à Oslo en l'honneur de la visite du roi et de la reine des Pays-Bas en Norvège le 9 novembre 2021.

La reine Sonja de Norvège - Dîner d'état au palais royal à Oslo en l'honneur de la visite du roi et de la reine des Pays-Bas en Norvège le 9 novembre 2021.

La reine Maxima des Pays-Bas - Le roi Willem-Alexander et la reine Maxima des Pays-Bas assistent à un séminaire sur les droits de l'homme et la liberté d'expression à la bibliothèque Deichman à Oslo, dans le cadre de leur visite d'Etat en Norvège, le 10 novembre 2021.

Jonas Gahr Støre, la princesse Mette-Marit de Norvège, la reine Sonja et le roi Harald V de Norvège, le roi Willem-Alexander et la reine Maxima des Pays-Bas - Visite de la forteresse d'Akershus à Oslo, le 10 novembre 2021, dans le cadre de la visite d'Etat de trois jours en Norvège du couple royal des Pays-Bas.

Le roi Harald V et la reine Sonja de Norvège, la princesse Mette-Marit de Norvège - Cérémonie de bienvenue devant le Palais Royal dans le cadre de la visite d'État de trois jours du couple royal néerlandais en Norvège. Oslo. Le 9 novembre 2021.

Le roi Harald V et la reine Sonja de Norvège - Cérémonie de bienvenue devant le Palais Royal dans le cadre de la visite d'État de trois jours du couple royal néerlandais en Norvège. Oslo. Le 9 novembre 2021.

Le roi Harald V et la reine Sonja de Norvège, Le roi Willem-Alexander et la reine Maxima des Pays-Bas, la princesse Mette-Marit de Norvège - Cérémonie de bienvenue devant le Palais Royal dans le cadre de la visite d'État de trois jours du couple royal néerlandais en Norvège. Oslo. Le 9 novembre 2021.

Le roi Harald V et la reine Sonja de Norvège, Le roi Willem-Alexander et la reine Maxima des Pays-Bas, la princesse Mette-Marit de Norvège - Cérémonie de bienvenue devant le Palais Royal dans le cadre de la visite d'État de trois jours du couple royal néerlandais en Norvège. Oslo. Le 9 novembre 2021.

Le roi Willem-Alexander et la reine Maxima des Pays-Bas reçus au palais royal d'Oslo par Le roi Harald V et la reine Sonja de Norvège, la princesse Mette-Marit de Norvège et la princesse Märtha Louise de Norvège lors de leur visite d'Etat de trois jours en Norvège. Le 9 novembre 2021.