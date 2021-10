La princesse Martha de Norvège si fière : ses trois filles réussissent des exploits en une semaine

A 50 ans, Martha Louise de Norvège est une maman on ne peut plus fière de ses trois filles. Toujours aussi active sur les réseaux sociaux, la princesse - fille du roi Harald et de la reine Sonja - s'est récemment saisie de son compte Instagram pour partager les récents exploits de ses filles, nées de son mariage passé par le défunt Ari Behn.

Le 22 octobre 2021, la jeune Leah (16 ans) a remporté le Vixen Award de l'influenceur beauté de l'année lors d'une cérémonie organisée à Oslo. Tout sourire dans sa robe de soirée à plumes, l'adolescente était accompagnée de sa célèbre maman pour cet événement. "Je suis tellement fière !! Pensez que l'influenceur de l'année Vixen dans la catégorie Beauté est ma seule et unique @leahhhbeauty !!!! Suis si fière de toi ma fille !!! Dès l'âge de 2 ans, nous savions que tu voulais devenir quelqu'un dans le maquillage ou la mode, la princesse Martha a-t-elle partagé sur son propre compte Instagram. Tu as un tel dévouement pour ce que tu fais et tu es une grande source d'inspiration pour le reste d'entre nous, qui sommes en cabine et tourmentés sur une nouvelle vidéo YouTube ou TikTok. Je t'aime ma fille. Et FÉLICITATIONS !!!"