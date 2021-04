Märtha Louise de Norvège en fête : mots d'amour à sa fille Leah, qui a bien changé

La jeune Norvégienne a eu droit au typique Sweet 16 ! Le 8 avril 2021, Leah Isadora Behn, la fille de la princesse Märtha de Norvège a célébré ses 16 ans à grand renfort de ballons roses et bouquets de fleurs. Une journée de fête dont mère et fille ont partagé plusieurs extraits photos et vidéos sur Instagram, probablement depuis leur maison de Lommedalen.

"Joyeux seizième anniversaire mon incroyable, affectueuse, aimante, drôle, un peu têtue, magnifique, fun, féministe (de la meilleure façon), impertinente fille lookée, qui m'apporte lumière, amour et rires tous les jours, la princesse Märtha a-t-elle écrit sur le réseau social. Je t'aime au-delà du compréhensible, de la logique et au-delà de mes propres limites. Tu es la meilleure et je suis là pour toi, pour partager tout ce que tu as accompli et ce que tu vas accomplir. Je t'aime quand tu tombes et quand tu réussis parce tout ça fait partie de toi ! Je suis si heureuse et fière de te voir déployer ton potentiel. Tu déchires, ma chère !" Pour accompagner sa tendre déclaration d'amour à sa fille, la princesse a partagé un portrait de Leah pris jeudi, lors de sa fête d'anniversaire, mais aussi plusieurs photos souvenirs la montrant enfant.

Maud Angelica Behn (bientôt 18 ans), la grande soeur de Leah, lui a elle aussi souhaité un bon anniversaire sur Instagram. De son mariage avec le défunt Ari Behn, la princesse Märtha de Norvège a également une troisième fille prénommée Emma, âgée de 12 ans. Mère et filles partagent une jolie complicité, tristement renforcée par le suicide de l'écrivain Ari Behn, le 25 décembre 2019.