Märtha Louise de Norvège et ses filles "en difficulté" depuis la mort d'Ari Behn

Voilà maintenant trois mois qu'Ari-Behn s'est suicidé, à 47 ans, laissant derrière lui ses trois filles, Maud Angelica (16 ans), Leah Isadora (14 ans) et Emma Tallulah (11 ans). Le 27 mars 2020, son ex-épouse, la princesse Märtha Louise de Norvège, s'est saisie de son compte Instagram pour partager la difficulté avec laquelle elle vit son deuil.

"Dans notre petite famille, nous avons traversé - et traversons toujours - une période difficile après la mort d'Ari. La plus dure que nous ayons traversée. Depuis Noël et même avant que le Covid-19 ne soit une réalité du monde, nous étions dans les sombres vagues de tristesse et j'ai dû trouver un point d'ancrage dans le rôle de parent pour trois enfants fragiles, beaux, vulnérables et gentils qui avaient besoin de moi 24 heures sur 24, a témoigné la princesse de 48 ans, qui a été l'épouse de l'écrivain entre 2002 et 2017. À travers cette profonde vallée de tristesse, et avec la forte présence du virus Corona sur terre, nous, les humains, pouvons tolérer beaucoup (...). Beaucoup luttent chaque jour au travail pour sauver des vies humaines et faire de leur mieux pour la société. Et je leur en suis infiniment reconnaissante."

La fille du roi Harald V et de la reine Sonja de Norvège ajoute alors, optimiste : "Je connais de nombreuses difficultés à la maison, à la fois du chagrin pour ceux perdus ou de la peur pour ceux qu'on aime, de l'anxiété pour ce que l'avenir apporte (...). Tenez bon. Ce sera un printemps après l'hiver. Un printemps dans lequel le monde a de nouveau du sens, mais peut-être d'une manière nouvelle."