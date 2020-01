Suicide d'Ari Behn : le message d'adieu déchirant de sa dernière compagne

Ari Behn avait dans sa vie de nombreux démons, qui hantaient ses livres autant que son esprit et qui l'ont persécuté jusqu'à ce qu'il abrège le combat en se suicidant le 25 décembre 2019 à l'âge de 47 ans, mais il avait aussi un ange gardien : après son divorce de la princesse Märtha Louise de Norvège, annoncé en 2016 et prononcé en 2017, l'écrivain et artiste visuel norvégien avait retrouvé l'amour auprès d'une certaine Ebba Rysst Heilman. Avocate âgée de 35 ans, cette dernière lui a lancé une déchirante déclaration d'amour publique, quelques jours après sa mort...

Sur Instagram, utilisant non pas son compte personnel (privé) mais un compte public qu'elle avait créé "pour lui" et inauguré le 1er décembre pour partager, à la manière d'un calendrier de l'Avent, des extraits de textes littéraires l'inspirant, Ebba Rysst Heilman a laissé libre court à son chagrin, mais aussi son admiration immense pour le défunt.

Je ferai ce que je t'ai promis...

Rompant la logique éditoriale de son compte, la jeune femme a publié un tendre selfie d'eux deux, complices, illustrant ses paroles : "Toi, le plus fragile, le plus magnifique, le plus fort et le plus complexe des êtres humains. Je suis pour toujours avec toi, mon bien-aimé Ari. Et je sais que tu es avec moi pour le reste de ma vie, et que tu veilleras sur moi jusqu'à ce que nous nous retrouvions. Je sais que tu as pris soin de moi jusqu'à la fin. Je suis éternellement reconnaissante d'avoir pu être si proche de toi. Eternellement reconnaissante que tu m'aies laissé m'occuper de toi et d'avoir pu sentir ton coeur battre chaque nuit durant le temps que nous avons passé ensemble. Maintenant, ton coeur a trouvé la paix, mais il continuera à battre avec force dans mon corps pour toujours. Par bonheur, tu savais tout cela et combien je t'aimais, parce que je te le disais chaque jour. Je ferai tout ce que je t'ai promis de faire comme tu m'as poussée à croire que je le pouvais. J'écrirai donc, des éclaboussures d'encre et de larmes. Merci à tous ceux qui se soucient de moi, je suis éternellement reconnaissante pour ce soutien."