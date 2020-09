Märtha Louise de Norvège : Son chaman adoré lui fait la plus belle des surprises

Une jolie déclaration d'amour à laquelle Shaman Durek a répondu sur son propre compte Instagram : "Je suis si heureux de te voir. Cela a été vraiment difficile d'être loin de la femme que j'aime. Il y a des moments où j'ai lutté émotionnellement, mais mon amour pour toi est à toute épreuve et je suis béni de Dieu d'être avec mon ange pour son anniversaire. Je t'aime pour toujours. Joyeux anniversaire bébé."

La joie retrouvée, après des mois difficiles

Voilà maintenant plus d'un an que le couple a officialisé son idylle. Ces derniers mois ont été rudes pour Märtha Louise de Norvège puisqu'en plus d'être séparée physiquement de son compagnon, elle a dû faire le deuil de son ex-mari, l'écrivain norvégien Ari Behn, qui s'est suicidé le 25 décembre 2019. Cela faisait près de trois ans que les parents de Maud, Leah et Emma (17, 15 et 12 ans) étaient séparés, mais cette disparition a été une épreuve particulièrement douloureuse pour la princesse.

"Dans notre petite famille, nous avons traversé - et traversons toujours - une période difficile après la mort d'Ari. La plus dure que nous ayons traversée, avait-elle confié en mars dernier. Depuis Noël et même avant que le Covid-19 ne soit une réalité du monde, nous étions dans les sombres vagues de tristesse et j'ai dû trouver un point d'ancrage dans le rôle de parent pour trois enfants fragiles, beaux, vulnérables et gentils qui avaient besoin de moi 24 heures sur 24."