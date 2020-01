Obsèques d'Ari Behn : La détresse terrible de Märtha-Louise et de leurs filles

Maud Angelica, 16 ans, Leah Isadora, 14 ans, et Emma Tallulah Behn, 11 ans, ont vécu le 25 décembre 2019 le plus triste Noël de leur vie, apprenant ce jour-là que leur père Ari Behn venait de mettre fin à ses jours, à l'âge de 47 ans. Les trois filles nées du mariage de l'écrivain et artiste visuel torturé et de la princesse Märtha Louise de Norvège, à laquelle il fut marié de 2002 à 2017, n'étaient hélas pas au bout de leurs peines : pour la nouvelle année, il leur a fallu lui dire adieu, au cours d'une cérémonie d'obsèques poignante organisée le 3 janvier 2020 à Oslo.

La famille royale unie dans la douleur

Signe du choc que le suicide d'Ari Behn a provoqué dans l'opinion publique norvégienne, la cathédrale d'Oslo peinait à accueillir tous ceux, personnalités comme anonymes, venus lui rendre hommage. Au premier rang, la famille royale était présente au complet, à commencer par le roi Harald V et la reine Sonja, ainsi que la princesse Astrid, soeur du souverain : à l'annonce de la mort de son ex-gendre, trois ans après son divorce douloureux mais nécessaire de la princesse Märtha Louise, le couple royal, très affecté, avait mis en exergue les "souvenirs affectueux et chaleureux" qu'il gardait de celui qui avait été "partie intégrante de la famille" pendant tant d'années et avait partagé bien des moments forts de la vie du clan royal, déplorant que leurs petites-filles "aient perdu leur père bien-aimé". Le monarque nordique avait même abordé une seconde fois le sujet lors de son allocution du Nouvel An, profondément meurtri de constater que "pour certains il fait si sombre que rien n'y fait, pas même l'amour de leurs proches", mais heureux de pouvoir trouver du réconfort dans "tous les beaux souvenirs et toutes les belles choses dites sur Ari". De même, le prince héritier Haakon, son épouse la princesse Mette-Marit et leurs deux enfants, la princesse Ingrid Alexandra et le prince Sverre Magnus, pour lesquels Ari "était un merveilleux oncle", étaient naturellement présents pour se recueillir à la mémoire de cet "ami cher et membre aimé de la famille". "Nous aimions tous Ari", avait tendrement glissé le couple princier en apprenant la tragique nouvelle...

Illustrant parfaitement ce propos, Marius Borg, le grand fils de la princesse Mette-Marit, issu d'une ancienne relation, se joignait à eux pour les funérailles en compagnie de sa petite amie mannequin Juliane Snekkestad : quand on sait que le jeune homme a choisi de ne pas prendre part à la vie publique de la famille royale et, depuis plusieurs années, de faire sa vie à l'écart de l'exposition qu'elle induit, sa venue en disait long sur l'affection portée par tous au défunt.

Tout un clan qui, par sa présence et par des gestes tendres, a prodigué soutien et réconfort aux parents d'Ari Behn, Olav Bjørshol et Marianne Behn, ses frères et soeurs, ainsi qu'à la princesse Märtha Louise (venue sans son nouveau compagnon, le chaman Durek) et ses filles, totalement effondrées à l'arrivée peu avant 13 heures du cercueil blanc orné d'un bouquet de roses et d'un bandeau clamant "On t'aime pour toujours papa".

Les amitiés royales étaient également actives face à la douleur de ce deuil : si la princesse héritière Victoria de Suède, qui avait interrompu immédiatement ses vacances en famille pour se rendre auprès de son amie de toujours Märtha-Louise après le suicide d'Ari, avait dû renoncer à se déplacer après que sa fille Estelle s'est cassé la jambe aux sports d'hiver, son mari le prince Daniel la représentait à Oslo, où il a offert sa compagnie à la princesse Laurentien des Pays-Bas, épouse du prince Constantijn et belle-soeur du roi Willem-Alexander. Et bien que les obsèques, que la télévision nationale retransmettait, n'aient pas de caractère officiel, de nombreux membres du gouvernement, à l'image de Madame le Premier ministre Erna Solberg et de plusieurs de ses ministres, y assistaient.

Ebba Rysst Heilman, avocate de 35 ans qui fut la dernière compagne d'Ari Behn jusqu'à sa mort et lui a dédié un adieu déchirant sur les réseaux sociaux, était également présente dans l'assistance.

"Papa devait être si fatigué..." : l'adieu bouleversant de Maud, 16 ans

La messe de funérailles conduite par Kari Veiteberg, évêque d'Oslo, s'est ouverte au son de l'Ave Maria, joué au violon, et, au cours de l'heure qu'elle a duré, a été marquée par plusieurs interventions extrêmement émouvantes. Les parents du défunt, divorcés de longue date mais unis dans la douleur de la perte de leur enfant tant aimé, ont notamment dit combien il aimait ses filles. Sa soeur et son frère ont partagé des souvenirs de leur enfance dans la ville de Moss : "Tu aimais la vie, tu étais fort, tu étais vulnérable", a notamment dit Anja (comme en écho au message d'Ebba Rysst Heilmann) ; "tu as toujours été mon protecteur, tu m'as toujours aidé", a souligné Espen, foudroyé par le chagrin de la perte de son grand frère.

L'émotion a atteint son paroxysme lorsque la princesse Märtha Louise, qui ne s'était pas exprimée depuis le suicide d'Ari Behn, a accompagné leur fille aînée Maud Angelica à l'autel pour qu'elle partage son amour, son désarroi et ses souvenirs. Maud Angelica avait fait le portrait de son père, dessin au fusain encadré qu'elle a déposé sur son cercueil avant de prendre la parole - une parole qui allait se briser à plusieurs reprises, malmenée par la douleur mais ragaillardie par le soutien de sa mère. "Cher papa, je me souviens du jour de ma confirmation et de ce moment où tu m'as parlé, tes mains tremblaient. Tu avais tellement l'habitude de passer à la télévision, alors, quand tu m'as serré la main, j'ai réalisé ce que cela représentait pour toi. Aujourd'hui, je vais parler de toi et je te serre moi aussi la main", a-t-elle commencé. Evoquant le portrait de lui qu'elle avait dessiné, au prix de plus de dix heures de travail, l'adolescente, qui avait apparemment pour projet de réaliser un livre pour enfants avec son père, a poursuivi : "En le faisant, je pensais à combien je t'aime et à quel point j'avais hâte de voir ta réaction. Ne pas avoir pu te le donner me brise le coeur."

"Tu étais mon héros, a-t-elle encore dit au cours de cette intervention poignante visible sur le site de la chaîne NRK, se remémorant comment il la rassurait quand elle avait peur des monstres sous son lit. Je t'aime tellement, j'ai besoin de toi dans ma vie et je suis heureuse de savoir que tu comptais tant pour tellement de gens (...) A Leah, Emma, maman et moi, tu nous manques. Tu nous a fait ressentir une force et une joie infinies. Tu nous as toujours fait sentir que nous pouvions être qui nous voulions. Tu as toujours été si fier de nous ; nous aussi, nous étions très fières de toi. Nous avions toujours imaginé que tu nous accompagnerais jusqu'à l'autel et que tu verrais ce que nous ferions de nos vies et les personnes que nous serions, que tu verrais nos plus belles oeuvres d'art, que tu nous verrais monter à cheval et que tu profiterais de tes petits-enfants. Mais tu as décidé de partir tôt." Sans blâmer son père d'avoir mis fin à ses jours - "papa devait être tellement fatigué qu'il a ressenti qu'il n'avait pas d'autre moyen de quitter ce monde" -, Maud a souligné qu'il y a "toujours une issue" et a appelé les personnes en difficulté à solliciter de l'aide, ce qui est "une force et non une faiblesse".

Ari Behn avait plus d'une fois évoqué son mal-être et sa souffrance intérieure, dépeints aussi bien dans ses romans (du premier, en 1999, Triste comme l'enfer, au dernier, Inferno, en 2018) qu'en interview. "J'ai de petites crises au quotidien. Le problème le plus petit et le plus insignifiant peut me faire sursauter (...) J'ai une dépression nerveuse au moins une fois par jour", avait-il notamment expliqué, présidant qu'il allait "mourir seul, sans compagnie, seul et amer", estimant être incapable de s'attacher à quoi que ce soit. Suite à la fin de son mariage avec la princesse Märtha Louise, en promotion d'Inferno, il s'était même dit "terrifié" et "rongé par l'angoisse" : "Je suis has been, même si le monde ne le sait pas encore. Je suis un clown, au pire. Au mieux, un personnage public et un acteur. Pour beaucoup, je suis un fou", s'épanchait-il auprès d'un magazine.

A l'issue de l'office, le cercueil d'Ari Behn a été porté par son père, son frère, son ex-beau-frère le prince Haakon et deux amis. Tout le monde, sur le parvis de la cathédrale, s'est étreint avec effusion, Märtha Louise allant notamment chercher encore un peu de réconfort dans les bras de son père et de son ex-beau-père.

Non, contrairement à ce qu'il ressentait inexpugnablement en son for intérieur, Ari Behn n'était pas seul. Mais il a désormais trouvé le repos de l'âme.

Les mots de la princesse Märtha Louise et ce "mal invisible"...

Silencieuse pendant les neuf journées terribles entre la révélation de la mort d'Ari et la tenue de ses obsèques, la princesse Märtha Louise a partagé le 3 janvier ses pensées profondes et son deuil, dans un message publié sur son compte Instagram et diffusé également par la Maison royale de Norvège.

"Cher Ari, dit-elle, nous étions censés être ensemble pour fêter Noël. Nous l'attendions tous avec impatience. Et nous sommes si infiniment tristes et désolés de t'avoir perdu, parce que tu étais pour nos filles un père chaleureux, drôle, sage et bon, qui leur manque tant. Ils nous manquent, tes traits d'esprits, tes beaux points de vue, ta manière poétique de t'exprimer, tes compliments débordants, et l'amour immense que tu avais pour elle. Mais maintenant il y a un vide là où tu étais, car personne ne pourra jamais te remplacer pour nos magnifiques filles. Et c'est si douloureux (...)."

Evoquant par la suite "le mal invisible" qui s'est emparé de lui et l'a progressivement fait "disparaître", le combat de sa famille "à ses côtés jour et nuit", la princesse a confié sa tristesse qu'Ari n'ait "jamais vraiment compris à quel point [il] était aimé". Il le reste, malgré son départ. "Nous te gardons notre amour, Ari, conclut la mère de leurs filles, et nous continuerons en pensant à tes mots : "Chaque jour est une fête et tu es un bijou"."