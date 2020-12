Märtha Louise de Norvège : Sa fille se confie sur le suicide de son père Ari Behn, un an après

Il y a près d'un an, l'adolescente prenait la parole en la cathédrale d'Oslo, aux funérailles de son père. Une semaine plus tôt, au lendemain de Noël, l'auteur Ari Behn, ex-mari de la princesse Martha Louise de Norvège et père de ses trois filles, mettait fin à ses jours à l'âge de 47 ans. C'est avec courage et maturité que son aînée, Maud Angelica Behn, lui a rendu un vibrant hommage, qui a marqué nombre de Norvégiens.

"Je voulais d'abord lui dire combien je l'aimais. C'était très effrayant parce que je me sentais particulièrement vulnérable", la jeune fille s'est-elle souvenue auprès du magazine norvégien Tara, dont l'interview est relayée par Point de vue dans son édition du 16 décembre 2020. "C'était dur pour moi d'écrire un discours et de le prononcer devant tant de gens alors que j'étais sous le choc de la perte de papa, la grande soeur de Leah et Emma (15 et 12 ans) a-t-elle ajouté. Tout était difficile, mais j'étais déterminée à le faire, à aller jusqu'au bout. C'était très important pour moi. Parce que je sentais que quelque chose de positif pouvait émerger de ce malheur."

Et de l'aveu de sa propre mère, la jeune Maud Angelica "a sauvé des vies" grâce à ce discours : "Nous avons reçu de nombreux messages de personnes qui avouaient songer au suicide, mais qui y ont renoncé après avoir entendu Maud. Nous avons eu les mêmes retours de la part d'associations, la princesse Martha Louise a-t-elle expliqué. Maud a également enregistré un message vidéo pour des collégiens, où elle parlait de la dépression et où elle incitait les élèves à parler de leur mal-être." Même le roi Harald V a salué la prise de parole de sa petite-fille dans un livre qui vient de paraître en Norvège, Le roi raconte.

Le deuil sera toujours là

Bien qu'elle parle ouvertement de la disparition de son père pour éviter que d'autres drames similaires se produisent au sein d'autres familles, Maud Angelica prend soin de sa propre santé mentale en étant suivie par un psychanalyste, tout en participant à un groupe de parole. "Le deuil sera toujours là. La personne que vous avez perdue est partie pour toujours", a-t-elle confié.