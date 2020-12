Märtha Louise de Norvège et son chaman, bientôt le mariage ? C'est mission impossible...

Un mariage royal en Norvège ? Peut-être, mais pas tout de suite. Il faudrait déjà que 'Shaman' Durek Verrett fasse sa demande à la princesse Märtha Louise ! Dans une longue interview accordée au magazine américain Vanity Fair en novembre 2020, le couple s'est confié sur sa romance entre deux continents, mise à rude épreuve ces derniers mois.

Voilà plus d'un an que la princesse et son chaman ont officialisé leur idylle. L'Américain de 46 ans avait dans l'idée de demander sa compagne royale en mariage en février 2020, lors d'un voyage à Hawaï, après avoir reçu la bénédiction de son père le roi Harald V et son épouse la reine Sonja pendant leurs vacances de Noël passées en Norvège. Shaman Durek a lui-même imaginé la bague, mais il attend patiemment de surprendre la princesse Märtha Louise, après avoir reporté sa demande à plusieurs reprises...

Avant même que la pandémie ne vienne chambouler ses plans de fiançailles, le suicide de l'écrivain norvégien Ari Behn, l'ex-mari de Märtha Louise et père de ses trois filles, le 25 décembre 2019, l'a poussé à attendre avant de mettre un genou à terre. "Le chagrin, la colère, l'apitoiement, la tristesse de ne plus jamais le revoir... C'est dévastateur", a confié la mère de Maud, Leah et Emma (17, 15 et 12 ans) au magazine. En plus du chagrin, la Norvégienne a dû faire face à des critiques accusant son couple d'être responsable de cette tragédie. Pourtant, Ari Behn avait lui aussi refait sa vie. Selon Märtha Louise, il lui aurait même témoigné sa joie de la voir heureuse dans les bras d'un autre homme.

L'amour contre le racisme et la pandémie

Ces critiques ne sont malheureusement pas les seules que doivent affronter Märtha Louise et Durek Verrett, puisque ce dernier est également victime de racisme en Norvège. "Avant de le rencontrer, je n'avais jamais pensé qu'il y avait du racisme en Norvège, parce que nous sommes une famille ouverte et heureuse. Mais au fond, il n'y a pas beaucoup de gens de couleur en Norvège, donc c'était tout à fait une surprise pour moi", la princesse a-t-elle confié. "Je ne sais pas si je peux en dire beaucoup plus à ce sujet, pour être honnête. C'est très conflictuel. En Norvège, c'est très, très controversé. Je devrais être avec un PDG ou un comte ou quelqu'un de haut rang. Etre avec un chaman, c'est vraiment, extrêmement, terriblement hors du cadre. C'est fou."