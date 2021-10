Diaporama La princesse Martha de Norvège si fière : ses trois filles réussissent des exploits en une semaine

La princesse Martha Louise de Norvège au mariage du prince Carl Philip de Suède et Sofia Hellqvist à la chapelle du palais royal à Stockholm.

Leah Isadora Behn (la fille de la princesse Martha Louise de Norvège) - Exclusif - Confirmation de L. Isadora Behn de Norvège en l'église de The Jar à Baerum à côté de Oslo en Norvège, le 29 août 2020

La reine Sonja, le roi Harald, la princesse Martha Louise, Emma Tallulah Behn, Leah Isadora Behn et Maud Angelica Behn - La famille royale fête le 80ème anniversaire de la reine Sonja de Norvège à la galerie d'art Reine Sonja aux écuries du palais à Oslo, le 4 juillet 2017.

La princesse Martha Louise de Norvège et son mari Ari Behn - Banquet donné en l'honneur du 70ème anniversaire du roi Carl Gustav de Suède au palais royal à Stockholm, le 30 avril 2016.

Obsèques de l'écrivain Ari Behn - La princesse Martha et leurs trois filles Maud, Leah et Emma à Oslo, le 3 janvier 2020.

Obsèques de l'écrivain Ari Behn, ex-époux de la princesse Martha Louise de Norvège - La reine Sonja et le roi Harald de Norvège, la princesse Martha et ses trois filles Maud, Leah et Emma à Oslo, le 3 janvier 2020.