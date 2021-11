Letizia et Felipe d'Espagne : Rare geste tendre et looks coordonnés, sortie remarquée du couple

Revenue de son voyage humanitaire au Paraguay, la reine multiplie les sorties depuis quelques jours. Aussi bien en solo qu'accompagnée de son mari, Letizia d'Espagne est sur tous les fronts ! Le 15 novembre 2021, l'ancienne journaliste de 49 ans a fait une nouvelle apparition remarquée avec le roi Felipe, à la journée de commémoration du 75e anniversaire de la création de la Société municipale des transports de Madrid.

Pour cette nouvelle sortie, la reine experte du recyclage de tenues a ressorti sa robe ceinturée bleue Massimo Dutti et son manteau noir signé Carolina Herrera, une de ses marques fétiches. Letizia d'Espagne a complété son look hivernal d'une paire de bottes pointues à talons hauts en daim noir. Elle était ainsi parfaitement assortie à la cravate bleue de son mari !

Non seulement le couple souverain était coordonné sur le plan stylistique, mais il s'est également laissé aller à un rare geste tendre en public lors de sa visite d'un car. A l'image d'autres couples royaux pudiques tels que le prince William et Kate Middleton, Letizia et Felipe d'Espagne - mariés depuis maintenant dix-sept ans - sont plutôt du genre à se tenir à distance lors de leurs engagements officiels. En revanche, ces parents attentionnés se veulent plus démonstratifs lorsqu'ils sont de sortie avec leurs filles, les princesses Leonor et Sofia (16 et 14 ans).

Malheureusement, les sorties à quatre se sont plus rares maintenant que l'aînée et héritière est partie au Pays de Galles pour y poursuivre ses études secondaires. Malgré tout, l'adolescente a quitté son école d'élite et son château à la Harry Potter en octobre dernier pour regagner l'Espagne et ainsi prendre part à la cérémonie de remise des prix de la princesse des Asturies.