Letizia d'Espagne reine du recyclage, elle ressort une jolie tenue printanière

Le roi et la reine d'Espagne multiplient les sorties officielles depuis plusieurs jours. Le 15 mars 2021 au palais royal de Madrid, Felipe VI et son épouse Letizia ont pris part à la 9e édition des Honorary Ambassadors of the Brand Spain. L'occasion pour la reine de recycler une tenue qui avait déjà fait ses preuves par le passé.

Pour cette nouvelle cérémonie royale, l'ancienne journaliste de 48 ans a ressorti son ensemble signé Angeles Espinar : une blouse crème satinée et une jupe crayon turquoise brodée de fleurs, créée à partie d'un châle traditionnel de Manille. Une tenue qu'elle avait déjà portée en octobre 2019. Lundi, la souveraine a complété son ensemble d'une paire d'escarpins et d'une pochette en cuir, deux accessoires de la marque espagnole Magrit Shoes. Un look plus réjouissant que ceux portés lors de ses dernières apparitions solennelles...

Le 11 mars, à l'occasion de la Journée européenne des victimes du terrorisme, Letizia d'Espagne était au côté de son mari pour la cérémonie hommage organisée dans les jardins du palais royal. La mère de Leonor et Sofia (15 et 13 ans) avait opté pour un total-look noir avec un manteau de style officier Carolina Herrera et une paire de cuissardes à talons. La veille déjà, à l'auditorium national de Madrid, la reine s'était illustrée en ensemble noir, avec manches bouffantes et escarpins transparents, lors d'un concert donné en cette même occasion.

Après avoir effectué leur premier déplacement en dehors de la capitale depuis le début de la pandémie, fin février, Felipe et Letizia préparent un nouveau voyage officiel : les 25 et 26 mars, le couple se rendra dans la principauté d'Andorre, une grande première pour un chef d'Etat espagnol. Comme l'a indiqué le palais, ce déplacement a pour but de préparer le sommet Ibéro-Américain qui se tiendra en avril dans ce petit Etat situé dans les Pyrénées, entre l'Espagne et la France.