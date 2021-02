Letizia d'Espagne : Reine masquée et angélique en robe blanche, avec le roi Felipe

Letizia d'Espagne jouit du titre d'icône de style, au même titre que les chanteuses, actrices et top models. Ainsi, les tenues de ses apparitions publiques sont disséquées et analysées. La semaine dernière par exemple, les amoureux de mode ont souligné que sa jupe bleu pastel portée lors de la présentation des bourses d'études de la Coopération espagnole, a également été vue sur deux autres princesses. Mary de Danemark et la princesse Sofia, épouse du prince Carl Philip de Suède, ont craqué pour la même pièce.

Depuis le début de l'année 2021, Letizia d'Espagne multiplie les sorties officielles. Ses activités ont été suspendues en janvier dernier à cause de la tempête de neige Filomena, qui a notamment touché Madrid, l'Aragon, les régions de Valence, de Castille-La Manche et de la Catalogne.

La reine Letitia et le roi Felipe IV sont parents de deux filles, Leonor et Sofia (15 et 13 ans). L'aînée va bientôt quitter sa famille pour s'installer au Pays-de-Galles. Elle y poursuivra ses études secondaires et intègrera le UWC (United World Colleges) Atlantic College pour un cursus de deux ans. La formation sera financée à titre privée par ses parents. Ils débourseront la somme de 67 000 livres sterling (environ 76 000 euros) pour que leur adolescente décroche un baccalauréat international.