Letizia d'Espagne sobre en look noir et blanc pour une célébration avec Felipe

Pour Felipe VI d'Espagne et son épouse Letizia, janvier est aussi synonyme de rentrée ! Le couple royal espagnol a réalisé sa première apparition de la nouvelle année ce mercredi 6 janvier 2021. Ils ont adressé leurs voeux au corps militaire au cours d'une réception pour laquelle la reine s'était sobrement vêtue...

Après avoir honoré les mémoires de soignants décédés dans l'exercice de leurs fonctions fin décembre, Felipe et Letizia ont pensé à l'armée ! Ce mercredi 6 janvier à la mi-journée, le roi et la reine d'Espagne se sont présentés sur la Plaza de la Armería du Palais Royal de Madrid. D'abord reçus par le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, le ministre de la Défense, Margarita Robles et le ministre de l'Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, le couple royal espagnol a accueilli les participants à cette réception traditionnelle.

Conformément aux mesures prises contre la propagation de la Covid-19, Felipe et Letizia d'Espagne portaient des masques FFP2 sur le visage, et les ont conservés tout au long de la cérémonie. La monarque était habillée d'un chemisier Maksu, une longue jupe noire et des souliers Magrit. Une cape en laine noire Carolina Herrera complétait sa tenue du jour, un look presque entièrement composé de marques espagnoles.

Cette année encore, Felipe VI et Letizia font leur rentrée auprès des militaires. Le rendez-vous est devenu une tradition, qui a commencé il y a plus de quize ans. Les parents des princesses Leonor et Sofia (15 et 13 ans) ont ainsi donné le coup d'envoi de leurs obligations royales pour 2021.

Le roi d'Espagne avait achevé 2020 sur une frayeur. Il s'était isolé pendant dix jours après avoir été en contact avec un cas Covid-19 positif.