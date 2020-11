Felipe d'Espagne à l'isolement, après un contact avec un cas de Covid-19 positif

La Covid-19 continue de sévir ! Le roi d'Espagne Felipe VI en a lui aussi été victime. Il s'est placé en quarantaine après avoir été en contact avec une personne testée positive.

L'information a été communiquée officiellement par le Palais royal lundi 23 novembre 2020. Dans un communiqué, l'institution révèle que la veille (dimanche 22 novembre 2020), le roi Felipe IV a été en contact avec une personne qui a contracté le virus. "Conformément aux règles sanitaires, il observera à partir de maintenant une quarantaine préventive de dix jours", a ajouté le Palais. Les activités officielles du souverain sont suspendues.

L'épouse de Felipe IV, la reine Letizia et leurs enfants, la princesse Leonor et l'infante Sofia, "pourront poursuivre [les leurs] normalement", a encore dit le Palais royal d'Espagne. La semaine dernière, le couple royal avait enchaîné les obligations, notamment en inaugurant un hôpital dans la ville de Toledo ou en assistant à la cérémonie des prix de journalisme Francisco Cerecedo, au théâtre El Prado, à Madrid.

En octobre, ils avaient rencontré les lauréats lors des prix de la princesse des Asturies à l'hôtel de La Reconquista, dans la ville d'Oviedo. La famille royale avait également assisté à une cérémonie militaire à Madrid, à l'occasion de la fête nationale.

Ce n'est pas la première fois que la Covid-19 touche de près les royaux ibériques. En septembre dernier, l'héritière du trône, la princesse Leonor, avait dû observer un isolement de 14 jours après la détection d'un cas de Covid-19 parmi ses camarades de classe. L'adolescente avait ensuite été testée négative.

L'Espagne reste l'un des pays les plus touchés par la pandémie, avec plus d'1,5 millions de cas et plus de 43 000 morts.