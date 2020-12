Letizia d'Espagne audacieuse : nouveau look masculin-féminin au côté de Felipe

L'agenda de fin d'année se veut chargé pour la reine d'Espagne. Rentrée de son voyage humanitaire express au Honduras, Letizia a retrouvé son mari le roi Felipe VI à Madrid pour une nouvelle série d'engagements officiels au milieu de leurs concitoyens, le 18 décembre 2020. Les parents des princesses Leonor et Sofia (15 et 13 ans) ont notamment inauguré un nouveau monument de la capitale.

Masqué bien sûr, le couple souverain a rejoint plusieurs personnalités espagnoles pour cet événement organisé sur la plaza de los Sagrados Corazones (place des Sacrés Coeurs). Aux côtés du ministre de la Santé et du maire de Madrid, Letizia et Felipe d'Espagne ont assisté à l'inauguration de L'Arbre de vie (El Árbol de la vida), un monument imaginé par le sculpteur espagnol Jaume Plensa et érigé en mémoire et en reconnaissance des agents de santé décédés dans l'exercice de leur profession depuis le début de la pandémie de coronavirus. Une cérémonie animée en musique et avec émotion par la chanteuse Luz Casal et son pianiste.

Le roi et la reine ont ensuite gagné la ville de Brea de Tajo, au sud-est de Madrid. Chaleureusement accueilli par de nombreux badauds munis de drapeaux, le couple est notamment allé à la rencontre des membres du projet Cáritas, qui prodiguent des soins à domicile pour les personnes âgées et isolées dans la région.