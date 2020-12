Letizia d'Espagne se retrousse les manches : visite de terrain auprès de sinistrés

Munie de son masque et de son gilet multipoches, Letizia d'Espagne est arrivée au Honduras le 14 décembre 2020 pour une visite humanitaire de deux jours. Lundi, l'épouse du roi Felipe VI a atterri à la base aérienne Colonnel Hector Moncada pour constater les dégâts causés par les ouragans Eta et Iota, en novembre dernier. La souveraine et ex-journaliste de 48 ans est également allée à la rencontre de plusieurs familles dévastées.

Letizia a d'abord assisté à une réunion avec des ONG espagnoles actives dans la région de la vallée de Sula, une des zones les plus touchées. La mère de Leonor et Sofia (15 et 13 ans) a également retrouvé le président du Honduras Juan Orlando et son épouse Ana Garcia Carias pour observer l'acheminement de l'aide humanitaire aux habitants dans le besoin. Des Honduriens démunis avec lesquels la reine a ensuite échangé, notamment en se rendant dans une école et un refuge de La Lima.

La reine d'Espagne n'est pas venue les mains vides. Accompagnée de sa secrétaire d'Etat à la Coopération internationale, Ángeles Moreno Bau, elle a apporté avec elle 120 tonnes d'aide envoyés par cargo, dont de nombreux kits de dépistage pour la Covid-19.

Le Honduras a payé le plus lourd tribut du passage successif de ces deux ouragans : inondations et glissements de terrain y ont fait 94 morts et huit disparus, selon les chiffres officiels rapportés par l'AFP. Des habitants de la vallée de San Pedro Sula, la 2e ville et capitale industrielle du pays, qui a été submergée par les eaux, assurent cependant que beaucoup de cadavres n'ont pas pu être relevés et comptabilisés. La protection civile du Honduras a dénombré 3,9 millions de personnes affectées, dont 154 000 ont dû quitter leurs 70 000 maisons détruites ou inhabitables. Le Guatemala, le Nicaragua, le Panama, le Costa Rica, mais aussi le Salvador et les îles colombiennes de San Andres, Providencia et Santa Catalina ont également été touchés.