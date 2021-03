Letizia d'Espagne de concert avec Felipe : manches bouffantes et escarpins audacieux

Le couple souverain était de sortie mercredi soir. Le 10 mars 2021 à Madrid, le roi Felipe et son épouse Letizia ont assisté au 19ème concert In Memoriam donné en hommage aux victimes du terrorisme à l'auditorium national. L'occasion pour la reine d'Espagne d'afficher un look audacieux, mais non moins dans le ton de cet événement de commémoration.

Pour cette soirée musicale, l'ancienne journaliste de 48 ans a misé sur un total look noir avec un top à manches bouffantes et un pantalon assorti de la griffe espagnole Pertegaz. Elle a complété sa tenue d'une pochette Giorgio Armani, d'une paire d'escarpins transparents Manolo Blahnik et d'une paire de boucles d'oreilles pendantes de chez Tous Jewelry, mise en valeur par un élégant chignon. Avant le début du concert, Letizia et Felipe ont pris part à une minute de silence afin de rendre hommage aux 193 victimes de l'attaque terroriste perpétrée à Madrid le 11 mars 2004.

Si certaines familles royales misent plutôt sur les visioconférences pour leurs engagements, à l'image des têtes couronnées britanniques, Letizia d'Espagne et son mari multiplient les sorties officielles depuis le début d'année. Toujours masquée bien sûr, la mère de Leonor et Sofia (15 et 13 ans) était déjà apparue à Madrid le 5 mars à l'occasion de la Journée mondiale des maladies rares. Avant ça, c'était vêtue d'un joli tailleur rose de chez Boss qu'elle s'était illustrée au palais de la Zarzuela, lors de la cérémonie de proclamation des Prix FPdGi des arts et de la littérature 2021.

Après avoir effectué leur premier déplacement en dehors de la capitale fin février, Felipe et Letizia préparent un nouveau voyage officiel : les 25 et 26 mars, le couple se rendra dans la principauté d'Andorre, une grande première pour un chef d'Etat espagnol. Comme l'a indiqué le palais, ce déplacement a pour but de préparer le sommet Ibéro-Américain qui se tiendra en avril dans ce petit Etat situé dans les Pyrénées, entre l'Espagne et la France.

