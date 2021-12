Letizia d'Espagne dégaine les cuissardes rouges : look de fin d'année sexy et coloré pour la reine

Rentrée de son voyage officiel en Suède fin novembre, Letizia d'Espagne a repris ses engagements royaux à Madrid. Le 9 décembre 2021, la reine s'est rendue au CaixaForum pour prendre part au 75e anniversaire de l'UNICEF. L'occasion pour l'épouse du roi Felipe VI de dévoiler un nouveau look hivernal, qui pourrait bien donner des idées de tenues pour Noël.

Lors de son arrivée, la reine a notamment été accueillie par Gustavo Suarez, le président de l'UNICEF en Espagne. Fidèle à sa réputation d'experte du recyclage de tenue, l'ancienne journaliste de 49 ans a ressorti plusieurs pièces fortes de son dressing : sa jupe rouge à motif fleuri Carolina Herrera, une de ses marques préférées. Letizia d'Espagne a également offert une seconde sortie à ses cuissardes rouges à talons signées Magrit Shoes. Pour le reste, la reine a équilibré son ensemble coloré avec un simple col roulé blanc et une paire de créoles dénichée chez Massimo Dutti.

La mère des princesses Leonor et Sofia (16 et 14 ans) multiplie les looks colorés, féminins et sophistiqués depuis plusieurs semaines. Son déplacement en Suède avec le roi Felipe était l'occasion parfaite pour offrir aux Suédois un véritable défilé (voir diaporama). Quelque peu refroidie par l'hiver dans le nord de l'Europe, Letizia d'Espagne n'a pas sacrifié son style pour autant : éclatante robe rouge et cape camel à col fourrure, robe de gala H&M et tiare en diamants XXL, robe décolletée et escarpins Prada...

Le roi et la reine d'Espagne auront-ils droit à des fêtes de fin d'année à quatre ? Fin août, leur fille aînée la princesse Leonor a quitté le palais pour poursuivre ses études secondaires au Pays de Galles, au UWC Atlantic College. L'adolescente est tout de même revenue en octobre pour prendre part aux Prix Princesse des Asturies. Elle devrait probablement avoir droit à quelques jours de congés pour ouvrir ses cadeaux de Noël en famille.