Letizia d'Espagne : Robe immaculée, dentelle et transparence... Apparition angélique

Letizia d'Espagne a ensuite pris la parole après un discours du ministre de la défense. "Comme cela m'arrive à chaque fois, j'ai aujourd'hui le sentiment que ma tâche institutionnelle est alignée et liée au sentiment général de notre société, a-t-elle déclaré. Nous, Espagnols, apprécions, soutenons, respectons et admirons nos forces armées. C'est pourquoi être à Carthagène aujourd'hui, une ville liée et engagée depuis si longtemps avec la Marine, est une joie et un privilège dont je suis reconnaissante."

Au fil des années, Letizia d'Espagne s'est imposée comme une valeur sûre de la monarchie espagnole autant dans l'image que dans l'action. Reine du style, l'ancienne journaliste sait défendre les causes qui lui sont chères et venir en aide à ceux dans le besoin. Dernièrement, Letizia avait emmené le roi Felipe et leurs filles dans un centre d'accueil de réfugiés de la guerre en Ukraine où tous ont échangé avec les victimes pour leur redonner un peu de baume au coeur. Comme quoi, Letizia n'a pas forcément besoin d'être vêtue de blanc pour se comporter comme un ange.