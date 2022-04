Letizia d'Espagne et le roi Felipe : leur fille Leonor enfin de retour pour un engagement très spécial

L'actualité n'a rien de bien réjouissant. La guerre en Ukraine fait rage, menaçant toujours un peu plus l'équilibre du monde. Letizia et Felipe d'Espagne veulent aider le plus possible les victimes. Tenu loin du front, le couple s'engage à son échelle. Samedi 16 mars 2022, leur fille Leonor, 16 ans, inscrite dans une école au Pays de Galles, était de retour pour les vacances de Pâques. Plutôt que de profiter d'une journée en famille pour le come-back de leur aînée, Letizia et Felipe l'ont embarquée, avec Sofia, sa petite soeur de 14 ans, pour une virée solidaire dans la banlieue de Madrid.

Le coeur sur la main, toute la famille s'est rendue dans le centre d'accueil des réfugiés ukrainiens pour apporter du soutien et un peu de réconfort aux victimes de la guerre. Sur place, Letizia, Felipe, Leonor et Sofia ont été accueillis par le ministre de l'Inclusion, de la Sécurité sociale et des Migrations et par le secrétaire d'État aux Migrations. Parents et enfants ont échangé et parlé avec des réfugiés, plus ou moins jeunes. Letizia et ses deux filles ont passé du temps avec de jeunes enfants, Felipe également. Le roi a même pris la pose avec un jeune garçon pour un selfie.