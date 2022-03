Clotilde Courau : Sa fille Vittoria à la frontière ukrainienne, "encore choquée"

Vittoria n'a pas réfléchi longtemps avant de se rendre au plus près des gens dans le besoin : "C'était un choix instinctif, poursuit-elle. Pour apporter de la nourriture, des médicaments mais aussi des jeux pour les enfants". Au-delà des vivres, Vittoria souhaitait apporter un soutien moral aux victimes. L'une d'elle, un papa, l'a d'ailleurs bouleversée : "L'un des moments les plus émouvants a été de voir un père, visiblement éprouvé, qui laissait ses enfants dans cette sorte d'orphelinat de fortune pour tenter de leur garantir un billet pour l'Europe. En larmes, il a traversé à nouveau la frontière ukrainienne pour atteindre l'avant-poste de Kiev et retourner au combat en sachant que, très probablement, il ne reverrait plus jamais sa famille".

Marquée par ce voyage, Vittoria n'espère qu'une chose : que le partage de son expérience donne envie aux autres de faire de même : "Nous aurions tous pu faire plus, aidons-les". Ces mots et ce message particulièrement poignant, Clotilde Courau doit en être fière. Il y a encore quelques jours, la comédienne de 52 ans confiait au magazine Point de Vue vouloir transmettre "le sens de l'effort et de l'engagement" à ses filles : "Être engagée est une forme de résistance, le seul moyen aujourd'hui de surmonter les épreuves que nous traversons. Que je sois en scène ou que je collabore avec une association [...], cela m'apporte tant d'énergie. J'aimerais transmettre à mes filles que tout est possible et que rien n'est insurmontable". Mission accomplie.