Clotilde Courau, rares confidences sur ses filles : "J'aimerais leur transmettre que rien n'est insurmontable"

Depuis le mois de janvier, Clotilde Courau s'épanouit sur les planches. Elle incarne l'un des personnages d'Une situation délicate, pièce de théâtre d'Alan Ayckbourn dans laquelle elle donne la réplique à Gérard Darmon et Max Boublil. Devenir princesse en épousant le prince Emmanuel-Philibert de Savoie n'a pas empêché la comédienne de garder son indépendance et de poursuivre sa carrière d'actrice. Une voie que ses filles, Luisa et Vittoria de Savoie, n'ont pour l'instant pas empruntée : "Elles sont encore un peu jeunes. Ma vocation s'est révélée entre 17 et 18 ans. Mais la situation est différente, elles font des études alors que j'avais arrêté assez tôt, explique-t-elle dans les pages de Point de Vue. Elles sont bien sûr venues me voir jouer. Elles réalisent la complexité de ce métier qui est fait de glamour mais aussi d'une extrême rigueur". Ses filles n'assureront peut-être pas la relève derrière mais Clotilde Courau est loin de s'offusquer. Ce n'est pas le plus important pour elle.

Que ses enfants soient libres tout en étant tournées vers les autres est la chose principale que Clotilde Courau veut leur transmettre. Étudiantes à l'étranger, la princesse est ravie de les voir s'ouvrir sur le monde à travers les cours qu'elles suivent, évidemment, mais aussi et surtout par le reste : "Je leur dis que la formation ne se limite pas aux heures de cours. Elle passe aussi par d'autres domaines - dont je me sers moi-même pour mon travail afin de densifier mes personnages - comme la lecture, les expositions, la peinture, la photo, l'art contemporain, la sociologie, les documentaires ou la musique. Cela nourrit. Je le rappelle en permanence à mes enfants et cela reste valable peu importe le métier qu'elles voudront faire."

Ce que Clotilde Courau veut à absolument leur donner, c'est "le sens de l'effort" et "le sens de l'engagement". Un point essentiel : "Être engagée est une forme de résistance, le seul moyen aujourd'hui de surmonter les épreuves que nous traversons. Que je sois en scène ou que je collabore avec une association [...], cela m'apporte tant d'énergie. J'aimerais transmettre à mes filles que tout est possible et que rien n'est insurmontable." Un héritage bien plus précieux que tout l'or du monde.