Jubilé de platine : Kate Middleton économe, elle recycle une vieille tenue... et celle du prince Louis !

Kate Middleton est, évidemment, venue à la Trooping the colour accompagnée de son époux, le prince William, et de leurs enfants. La jeune maman et son petit dernier ne sont d'ailleurs pas les seuls à avoir fait sensation. Le prince George a également changé de look, laissant tout le peuple britannique bouche bée. Ce défilé militaire ne sera pas la seule occasion, pour mère et fils, d'impressionner l'assemblée. Le Jubilé de platine sera célébré jusqu'au dimanche 5 juin 2022. Ont également été organisés : une messe à la cathédrale Saint-Paul, une réception par le maire de Londres, des courses à à l'hippodrome d'Epsom, dans le Surrey, une Platinum Party, un Big Lunch et une parade de clôture de 3 kilomètres dans les rues de Londres, le Jubilee Pageant, dont le signal de départ est donné par les cloches de Westminster.