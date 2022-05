Letizia d'Espagne : Yeux charbonneux et robe argentée, la reine très glamour pour des invités royaux !

Mardi 17 mai, Letizia d'Espagne a encore fait sensation lors d'une de ses apparitions publiques. La reine d'Espagne était présente aux côtés de son mari le roi Felipe VI lorsqu'ils ont reçu l'émir du Qatar Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani et son épouse la Sheikha Jawaher Bint Hamad Bin Suhaim Al Thani, pour un dîner d'état au palais royal de Madrid. La mère des princesses Leonor et Sofia d'Espagne était très glamour vêtue d'une élégante robe longue argentée, composée de dentelle et de crochet. Un look royal pour des invités royaux.

La populaire monarque âgée de 49 ans a fait une démonstration alors que cette visite qatarienne intervient plus de dix ans après la dernière visite d'état du Qatar en Espagne. À cette époque, c'est le Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani et son épouse Sheikha Mozah bint Nasser - qui sont les parents de l'actuel dirigeant - qui étaient venus au palais. Et pour l'occasion, Letizia d'Espagne affichait une coiffure chic, les cheveux relevés en chignon, avec des tresses. Une paire de boucles d'oreilles en forme de larmes en argent venait sublimer le tout, avec une broche bleue en forme de ruban et un seul anneau géométrique en or.

Yeux charbonneux et simplicité

Niveau maquillage, la reine était là aussi dans la retenue et la simplicité avec des yeux charbonneux, avec une touche de bronzer. Felipe d'Espagne, 54 ans, est lui aussi apparu très élégant pour ce dîner où leurs convives semblaient ravis. Costume noir associé à une chemise blanche, un noeud papillon et un gilet, voici le look du monarque. Le couple qatari était loin d'être en reste. Plus tôt dans la journée, le Sheikh et son épouse sont arrivés au palais royal d'El Pardo où ils ont été reçus avec une cérémonie spectaculaire. Après s'être rapidement entretenus avec le roi et la reine d'Espagne, ils ont ensemble rejoint le Palacio de La Zarzuela où le roi Felipe a tenu une réunion avec l'émir de l'État du Qatar suivie d'un déjeuner avec la reine Letizia et la Sheikha. Leur visite s'étendra sur deux jours.