Letizia d'Espagne : Robe ajourée et ventre apparent pour une sortie remarquée

Letizia d'Espagne est plus que jamais présente sur le devant de la scène. La reine consort était de sortie ce mardi 10 mai pour honorer la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à Valence, dans un look chic et sexy. C'est dans une robe rose signée Cayro Woman, une marque espagnole, que la maman de Leonor et Sofia a assisté à l'événement. Sa tenue parfaite était un peu plus remarquée que d'habitude puisqu'elle offrait une jolie vue sur le ventre de la reine et ses abdominaux saillants qui, à quelques mois de ses 50 ans, ont sans doute fait quelques jalouses.

Letizia d'Espagne avait assorti ses escarpins et le petit sac à main qu'elle portait avec sa jolie robe, une preuve de plus qu'elle n'a rien à envier aux bêtes de mode. Sur son 31, la femme du roi Felipe VI a prononcé un discours en l'honneur de la Croix-Rouge pour "souligner l'importance de son personnel et de ses bénévoles, qui sauvent des vies et assistent les communautés vulnérables autour du monde" et remis des médailles aux acteurs de l'association. Des mots et des attentions ô combien importants après la longue période de pandémie que la planète vient tout juste de traverser.