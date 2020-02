Letizia et Felipe d'Espagne plus complices que jamais à la Saint-Valentin

La journée de la Saint-Valentin était décidément bien remplie pour Letizia et Felipe. Le 14 février 2020, le roi et la reine d'Espagne ont quitté Madrid et leur palais de la Zarzuela pour se rendre dans le Sud du pays, en Andalousie. Le couple royal a non seulement visité les villes de Cadix et Huelva, mais également le parc national de Donana.

L'ancienne journaliste de 47 ans a commencé la journée à Almonte, habillée d'une nouvelle robe plissée à pois signée Armani et d'une paire d'escarpins noirs. Chaleureusement accueilli par une large foule et le maire de la ville, le couple s'est d'abord rendu à la paroisse Notre-Dame de l'Assomption à l'occasion de la célébration Mariano del Rocío Jubilee. Letizia et Felipe VI ont ensuite pris part au congrès scientifique commémorant le 50e anniversaire du parc national de Donana au théâtre Salvador Tavora, toujours à Almonte.

C'est justement dans ce parc national reconnu qu'ils ont passé le reste de la journée. Vêtus de tenues plus décontractées, les parents de Leonor et Sofia (14 et 12 ans) sont apparus particulièrement complices et détendus lors de cette sortie en plein air, se laissant même aller à quelques démonstrations d'affection devant les objectifs. Une attitude qui dénote avec le ton solennel de leurs récents portraits officiels en tiare XL et uniforme militaire ! Toute de blanc vêtue, Letizia d'Espagne a joué les ornithologues au brushing impeccable au côté de son monarque de mari. Le 22 mai prochain, le couple fêtera ses 16 ans de mariage.