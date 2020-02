Letizia et Felipe d'Espagne : Tiare XL et robe rose, nouveau portrait officiel

Il aura fallu attendre plus d'un mois avant de découvrir les portraits officiels de la famille royale espagnole pour la nouvelle année. Tout en prenant la pose aux côtés de leurs filles Leonor et Sofia, Letizia et Felipe s'illustrent sur de jolies photos de couple.

La princesse Leonor, le roi Felipe VI, la reine Letizia, l'infante Sofia - Photos officielles des membres de la famille royale d'Espagne à Madrid le 11 février 2020.

"Tout était très facile, a commenté la photographe au journal El Pais. Ils ont l'habitude de poser. Ils sont détendus et collaborent à tout moment. Le roi et la reine connaissaient mon travail et c'est pourquoi ils ont décidé que j'étais en charge des photos. Ils ne m'ont imposé aucune condition. Ils m'ont dit de faire mon travail au mieux." D'autres photos mettent en scène la famille en tenues de ville. Pour le portrait avec leurs filles, Felipe et Letizia ont troqué leurs tenues royales pour un costume cravate et une robe rouge cintrée. La princesse Leonor, héritière au trône, est quant à elle vêtue d'une robe rose pastel, sa cadette d'un modèle assorti bleu clair. Deux portraits montrent la reine Letizia dans une troisième tenue : une robe de couleur bleu foncé signée, là encore, Carolina Herrera.

