Letizia d'Espagne et ses filles, sortie haute en couleurs au palais : Felipe en fête !

A l'occasion du septième anniversaire de son règne, Felipe VI a organisé une cérémonie spéciale au palais royal de Madrid. Le 18 juin 2021, le roi, son épouse Letizia et leurs deux filles, Leonor et Sofia (15 et 14 ans), étaient réunis pour remettre leurs médailles de l'Ordre du mérite civil à vingt-quatre Espagnols qui se sont particulièrement illustrés au cours de cette année de pandémie.

La reine et les princesses ont pour sûr égayé cette cérémonie en misant sur des tenues colorées. Une fois n'est pas coutume, Letizia d'Espagne est apparue vêtue - non pas d'une pièce déjà portée -, mais d'une robe rose fuchsia signée Moises Nieto. C'est également habillée d'une robe rose que la jeune la princesse Sofia s'est illustrée au palais, quand sa grande soeur Leonor a plutôt choisi une robe bleu gris Vogana Collection. Une fois encore, l'héritière au trône s'est essayée aux talons mi-haut avec aisance.

Dans cette même pièce du palais, il y a sept ans jour pour jour, Felipe entrait en tant que prince pour voir son père Juan Carlos signer le document officialisant son abdication et le nommant nouveau roi d'Espagne (voir diaporama). Le souverain n'avait annoncé son retrait que trois semaines plus tôt, sans véritablement expliquer cette décision. Depuis, Juan Carlos a enchaîné les scandales. Alors qu'il fait l'objet de plusieurs enquêtes sur du blanchiment de capitaux, l'époux de la reine Sofia est parti s'exiler aux Emirats Arabes Unis il y a bientôt un an. Sa descendance fait quant à elle bonne figure en multipliant les sorties aux quatre coins de l'Espagne, même en période de crise sanitaire.

Du haut de ses 15 ans, Leonor a déjà activement entamé sa formation de future reine et effectue même quelques engagements en solo, avec brio ! Dans quelques semaines, elle quittera Madrid et sa famille pour entamer des études secondaires au Pays de Galles, dans un prestigieux établissement.